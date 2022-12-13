«Что они сделали с Айзеком»: фанаты в шоке от изменений в Dead Space

Свежий ролик ремейка Dead Space продемонстрировал обновлённую внешность протагониста Айзека Кларка, и некоторые фанаты посчитали её неудачной.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Поклонники отмечают, что теперь персонаж выглядит как типичный НПС и не вписывается в атмосферу Dead Space.

Похоже, что разработчики решили сделать Айзека больше похожим на его актёра озвучки, Ганнера Райта. Однако некоторые пользователи остались недовольны погоней за популярным трендом, в ходе которого внешность героев теряет свою уникальность. Да и на самого Райта новый Айзек всё равно не сильно похож — отметили на Reddit.

Ганнер Райт (источник: English Voice Over Wikia)Напомним, что в ремейке иначе выглядит и Николь Бреннан, девушка Айзека. Многим поклонникам её обновлённая внешность также пришлась не по вкусу.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

При этом нашлись фанаты, защищающие новую внешность героев и находящие ей логичное объяснение. Николь, к примеру, прошла через настоящий ад, поэтому она вряд ли бы выглядела ухоженной. А «свежую» внешность Айзека связали с его подготовкой к встрече со своей девушкой, которую он давно не видел.