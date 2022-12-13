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49 минут назад

Мировой тираж Sonic Frontiers превысил 2,5 млн копий

Игромания.ру

С момента релиза Sonic Frontiers, 8 ноября, прошло чуть больше месяца и за это время мировой тираж нового приключения Соника успел преодолеть планку в 2,5 млн копий.

Мировой тираж Sonic Frontiers превысил 2,5 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отличной новостью поделилась сама Sega в своём официальном Twitter-аккаунте. Издатель также напомнил о том, что в 2023 году игроков ждёт большое количество дополнительного бесплатного контента для Sonic Frontiers. Речь идёт о новых режимах, испытаниях, игровых персонажах, истории и многом другом.

Sonic Frontiers доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Пиковый онлайн новинки в Steam стал рекордным для серии.

А следующий проект Sonic Team обещает подарить игрокам ещё более выдающиеся впечатления и больше сюрпризов.

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