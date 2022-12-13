Мировой тираж Sonic Frontiers превысил 2,5 млн копий

С момента релиза Sonic Frontiers, 8 ноября, прошло чуть больше месяца и за это время мировой тираж нового приключения Соника успел преодолеть планку в 2,5 млн копий.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Отличной новостью поделилась сама Sega в своём официальном Twitter-аккаунте. Издатель также напомнил о том, что в 2023 году игроков ждёт большое количество дополнительного бесплатного контента для Sonic Frontiers. Речь идёт о новых режимах, испытаниях, игровых персонажах, истории и многом другом.

Sonic Frontiers доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Пиковый онлайн новинки в Steam стал рекордным для серии.