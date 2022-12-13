Вы пропустили: Diablo 4 получила рейтинг и фанат WoW продолжает свое мазохистское приключение

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15 минут назад

Diablo 4 получила рейтинг и прочее

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* Diablo 4 получила возрастной рейтинг 17+ от европейского совета ESRB. На рейтинг повлияло наличие интенсивного насилия, кровь, расчлененка и прочие характерные для данной серии вещи. А еще ESRB указал на наличие внутриигрового магазина, где можно приобрести разнообразные предметы. Исключительно косметического, хочется надеяться, характера.

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Фото: BlizzardBlizzard

* Продажи файтинга Tekken 7 достигли 10 миллионов копий, чем директор игры Кацухиро Харада не преминул похвастаться. Если учесть, что 9-миллионная отметка была достигнута в прошедшем июне, то очередной миллион разошелся за полгода - совсем неплохо для пятилетней игры. Общий же тираж игр Tekken достиг 54 миллионов.

* Хозяин единственного высокоуровневого нейтрального персонажа на весь World of Warcraft продолжает свое мазохистское приключение. Пандарен Doubleagent так до сих пор и не покинул начальную зону своей расы, чтобы сделать выбор в пользу Орды или Альянса. И при этом достиг максимального 70-го уровня. Поскольку персонаж не только нейтральный, но и пацифист, то все свои уровни он повышает исключительно добычей полезных ископаемых и собирательством цветочков. Геймплей специфический и не очень веселый, однако принципы дороже.

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