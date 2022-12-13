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19 минут назад

Обновлённая версия «Ведьмака 3» заработала на Metacritic&nbsp;97 баллов

Игромания.ру

Обновление до некст-ген версии The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 14 декабря и будет бесплатным для всех владельцев игры. Но ряд критиков уже опубликовал обзоры Complete Edition, и они сплошь положительные. Средний балл на Metacritic составил 97 баллов, и это больше, чем у «игры года» Elden Ring.

Вышли первые обзоры обновленной версии легендарного "Ведьмак 3"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Ведьмака 3» часто называют одной из лучших видеоигр в истории. Хотя игру трудно назвать идеальной, она всегда была близка к этому. А это финальное обновление делает её ещё ближе к идеалу.
Noisy Pixel

Окончательная версия отличной игры, вероятно, будет отличным поводом вновь погрузиться в её великолепно богатый и разнообразный мир. Но на данный момент из-за бардака с багами в неё сложнее играть, чем в оригинал семилетней давности. Мы уверены, что к следующему Рождеству всё будет работать идеально, но в этом году мы не заслужили подарков.
Metro GameCentral

Не всё идеально в этом обновлении, но дополнения, новые варианты выбора и улучшения делают эту версию игры полноценной. Несмотря на странности, связанные с новыми настройками камеры, во всех аспектах она выглядит просто превосходно. Тем, кто пропустил дополнения, даже позволяют сразу же перейти к этому контенту.
PlayStation Universe

Абсолютно все критики сошлись в мнении: The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition — лучший вариант для первого знакомства с игрой и отличный повод пройти её заново.

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