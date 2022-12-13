Вышли первые обзоры обновленной версии легендарного "Ведьмак 3"

«Ведьмака 3» часто называют одной из лучших видеоигр в истории. Хотя игру трудно назвать идеальной, она всегда была близка к этому. А это финальное обновление делает её ещё ближе к идеалу.

Noisy Pixel



Окончательная версия отличной игры, вероятно, будет отличным поводом вновь погрузиться в её великолепно богатый и разнообразный мир. Но на данный момент из-за бардака с багами в неё сложнее играть, чем в оригинал семилетней давности. Мы уверены, что к следующему Рождеству всё будет работать идеально, но в этом году мы не заслужили подарков.

Metro GameCentral



Не всё идеально в этом обновлении, но дополнения, новые варианты выбора и улучшения делают эту версию игры полноценной. Несмотря на странности, связанные с новыми настройками камеры, во всех аспектах она выглядит просто превосходно. Тем, кто пропустил дополнения, даже позволяют сразу же перейти к этому контенту.

PlayStation Universe