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8 минут назад

В новый состав G2 по Valorant вошёл российский игрок

Игромания.ру

Организация G2 представила новый состав по Valorant. В него вошёл российский игрок Максим wippie Шепелев. Помимо него выступать за клуб также будут Шабзеб ShahZam Хан, Майкл dapr Гулино, Эрик penny Пэнни и Фрэнсис OXY Хоанг. Тренером состав будет 33-летний британец Ян Immi Хардинг.

В новый состав G2 по Valorant вошёл российский игрок
Фото: Игромания.руИгромания.ру

23-летний игрок Максим wippie Шепелев ранее выступал в составе команды Version1. С ним коллектив выиграл несколько некрупных турниров и занял 5-6 место на VCT 2022: North America Stage 1 Challengers. За свою карьеру — с 2020 года — игрок заработал около 10 тыс долларов.

Отметим, что у организации есть и женский состав по Valorant, в составе которого выступает россиянка Анастасия Glance Анисимова. Вместе с ней команда выиграла женский чемпионат мира — Valorant Champions Tour 2022: Game Changers Championship.

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