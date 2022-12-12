В новый состав G2 по Valorant вошёл российский игрок

Организация G2 представила новый состав по Valorant. В него вошёл российский игрок Максим wippie Шепелев. Помимо него выступать за клуб также будут Шабзеб ShahZam Хан, Майкл dapr Гулино, Эрик penny Пэнни и Фрэнсис OXY Хоанг. Тренером состав будет 33-летний британец Ян Immi Хардинг.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

23-летний игрок Максим wippie Шепелев ранее выступал в составе команды Version1. С ним коллектив выиграл несколько некрупных турниров и занял 5-6 место на VCT 2022: North America Stage 1 Challengers. За свою карьеру — с 2020 года — игрок заработал около 10 тыс долларов.