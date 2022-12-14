В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Геймеры в Steam жалуются на некстген-версию "Ведьмака 3: Дикая Охота"

Газета.Ruиещё 4

Ночью 14 декабря CD Projekt RED выпустила обновленную игру «Ведьмак 3: Дикая Охота». Пользователи Steam остались недовольны некстген-версией игры из-за плохой оптимизации, сообщает портал VGTimes.

Геймеры в Steam жалуются на некстген-версию "Ведьмака 3: Дикая Охота"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

ПК-геймеры отмечают улучшенную картинку в игре, однако частота кадров обновленного «Ведьмака» даже на мощных компьютерах не доходит до 60 FPS.

«Самое главное изменение обновления 4.0, которое почему-то не указали, — полное отсутствие оптимизации», — пишет один из пользователей Steam.

Ранее журналисты уже жаловались на консольную версию игры. Так, «Ведьмак 3: Дикая Охота» может подвисать в режиме «Качество», в то время как режим «Производительность» показывает намного более стабильную картинку в 60 FPS даже в динамичных сценах.

CD Projekt RED пока никак не отреагировала на жалобы пользователей, но, вероятнее всего, в ближайшее время разработчики выпустят патчи с исправлениями ошибок.

Некстген-версия «Ведьмака 3: Дикая Охота» уже доступна для консолей PS5, Xbox Series X/S и ПК. Игроки, владеющие оригинальной игрой, могут обновиться бесплатно.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители