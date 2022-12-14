Геймеры в Steam жалуются на некстген-версию "Ведьмака 3: Дикая Охота"

Ночью 14 декабря CD Projekt RED выпустила обновленную игру «Ведьмак 3: Дикая Охота». Пользователи Steam остались недовольны некстген-версией игры из-за плохой оптимизации, сообщает портал VGTimes.

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ПК-геймеры отмечают улучшенную картинку в игре, однако частота кадров обновленного «Ведьмака» даже на мощных компьютерах не доходит до 60 FPS.

«Самое главное изменение обновления 4.0, которое почему-то не указали, — полное отсутствие оптимизации», — пишет один из пользователей Steam.

Ранее журналисты уже жаловались на консольную версию игры. Так, «Ведьмак 3: Дикая Охота» может подвисать в режиме «Качество», в то время как режим «Производительность» показывает намного более стабильную картинку в 60 FPS даже в динамичных сценах.

CD Projekt RED пока никак не отреагировала на жалобы пользователей, но, вероятнее всего, в ближайшее время разработчики выпустят патчи с исправлениями ошибок.