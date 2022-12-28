Во что все будут играть в 2023 году: календарь, часть 1

2022 год, по разным оценкам, выдался либо совершенно пустым, либо невероятно богатым на стоящие релизы. Тем не менее, многие геймеры сходятся во мнении, что 2023-й однозначно станет знаменательным — и на то есть как минимум десять причин. Мы собрали самые громкие игровые релизы 2023 в этом тексте.

Фото: Square Enix Square Enix

Ремейк Dead Space — 12 января

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Одним из первых крупных релизов 2023 года станет полноценный ремейк Dead Space: оригинальной игры, которая породила культовую серию. Пока что авторы не слишком распространяются о подробностях, но заявляют, что ремейк во многом будет похож на первоисточник. Разработчики собираются избавиться от многих старых багов и обещают отличный визуал за счет нового графического движка.

EA

Dead Island 2 — 3 февраля 2023

Спустя много (целых девять) лет в производственном аду, продолжение Dead Island все же доберется до релиза. Игра сменила несколько разработчиков, но концепт остался тем же самым: игрокам предстоит выжить в Лос-Анджелесе, который стал эпицентром локального зомби-апокалипсиса. Кровавый ближний бой, открытый мир, кооператив на четырех игроков — но теперь к формуле серии присоединится «тарантиновский» юмор, еще сильнее сближающий Dead Island 2 с фильмами категории B.

Deep Silver

Hogwarts Legacy — 10 февраля 2023

Первая за долгое время игра по франшизе «Гарри Поттер» — и первая же полноценная RPG в мире волшебства. События Hogwarts Legacy разворачиваются почти за 200 лет до сюжета фильмов и книг. Игрокам предстоит создать собственных юных волшебников и стать студентами «Хогварста»: посещать уроки, заводить друзей и, конечно же, противостоять коварным замыслам темных магов.

Warner Bros. Interactive

Wild Hearts — 17 февраля 2023

Wild Hearts оказалась, пожалуй, самым неожиданным анонсом 2022 года. Японская KOEI TECMO решилась разработать собственный проект по мотивам Monster Hunter, но при этом во время охоты на монстров игроки могут строить всяческие ловушки и сооружения, как в Fortnite… И издателем игры станет американская Electronic Arts. Необычной комбинации жанров, механик и компаний уже хватает, чтобы назвать Wild Hearts одной из самых любопытных игр будущего года.

EA

Star Wars Jedi: Survivor — 17 марта 2023

Star Wars Jedi: Fallen Order не просто подтвердила, что студия Respawn способна работать в разных жанрах — она еще и стала хитом. Сиквел не заставил себя долго ждать. Юный Кэл Кэстил закончил путь падавана: в Survivor он станет могущественным рыцарем-джедаем, который выйдет на тропу войны против Империи. Для поклонников предыдущей игры серии покупка обязательная.

EA

Ремейк Resident Evil 4 — 24 марта 2023

Иронично, но ремейк Resident Evil 4 выйдет в том же году, что и ремейк Dead Space, которую часто (и заслуженно) называют «Resident Evil 4 в космосе». Перезапуск четвертой части долгое время был лишь слухом, т.к. и оригинальная игра 2008 года сейчас ощущается хорошо — но, если верить Capcom, ремейк станет еще лучше. Разработчики собираются слегка модернизировать геймплей и сюжет, но сердце игры и неповторимый антураж Resident Evil 4 останутся прежними.

Capcom

Suicide Squad: Kill the Justice League — 26 мая 2023

Первая игра от Rocksteady Studios со времен спорной Batman: Arkham Knight также разворачивается во вселенной комиксов DC — но теперь главными действующими лицами станет «Отряд самоубийц». Брейниак вторгся на землю, подчинив себе «Лигу справедливости», и теперь непутевым злодеям предстоит ликвидировать супергеройскую угрозу в динамичном кооперативном экшене.

Warner Bros. Interactive

Street Fighter 6 — 1 июня 2023

Street Fighter 6 обещает вдохнуть в серию новую жизнь после резкой смены курса (и последовавшего фиаско) в пятой части. Разработчики перевели не только перевели игру на rollback-неткод, но и вернули файтингу глубину при помощи ряда новых механик. По итогам первого закрытого бета-тестирования Street Fighter 6 получила сплошь положительные отзывы: остается надеяться, что одиночный режим с возможностью создания собственного персонажа тоже не подведет.

Capcom

Diablo 4 — 6 июня 2023

Diablo 4 предстоит непростой релиз: мобильная Immortal и Overwatch 2 лишний раз привлекли внимание к хищнической монетизации игр Blizzard, не говоря уже о непоправимо испорченном имидже студии. Тем не менее, если говорить исключительно о механиках, четвертая часть некогда легендарной серии выглядит любопытно. Авторы планируют вернуться к разветвленным деревьям прокачки, сделать акцент на исследовании открытого мира, а также развернуть визуальный дизайн игры назад к готическим корням.

Blizzard Entertainment

Final Fantasy XVI — 23 июня 2023

Наконец, Final Fantasy XVI вернула поклонникам серии веру в светлое будущее: шестнадцатой части явно не грозит участь предыдущей, которая вышла из производственного ада тенью самой себя. На этот раз за разработку и творческие решения отвечает Наоки Есида — директор многопользовательской Final Fantasy XIV, заслуживший абсолютное доверие сообщества. Что касается самой игры, нас, как обычно, ждет эпическое темное фэнтези с акцентом на экшен в духе ремейка Final Fantasy VII.