Разработчики Assassin's Creed взбесили ПК-геймеров

Неделю назад в Steam состоялся релиз ПК-версии Assassin's Creed Valhalla от компании Ubisoft, чему, как оказалось, геймеры оказались не рады. Издание DTF пишет, что игроки массово критикуют разработчиков Assassin's Creed за отсутствие в Steam-версии игры «ачивок» (наград за различные достижения) и занижают рейтинг проекта.

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На момент публикации заметки рейтинг игры в Steam составлял 62% на основе более 1,5 тыс. отзывов. Таким образом Assassin's Creed Valhalla попала в категорию игр со смешанными отзывами.

«Добавьте ачивки. Ленивые придурки», – написал пользователь Steam с ником XIII.

В свою очередь юзер Tiraelchik укорил Ubisoft еще и за отсутствие в Valhalla режима «Новая игра+».

«Приползли обратно в Steam, при этом нет ачивок и на три буквы официально шлют тех, кто имел наглость попросить их добавить. Нет «Новой Игры+» (хотя, опять же, многие просили, но их, мягко говоря, послали куда подальше, сославшись на то, что, мол, сложно)», – написал Tiraelchik.

Подавляющее большинство других отзывов к Valhalla также сводятся к требованию добавить в игру ачивки и к критике разработчиков за невнимательность к желаниям геймеров.

В Ubisoft ответили, что игроки, недовольные отсутствием ачивок в Steam-версии игры, могут приобрести ее в Ubisoft Connect. Планов относительно переноса наград за достижения в Steam у компании нет.