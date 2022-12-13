Один из лучших эксклюзивов PlayStation выйдет на Steam Deck

Во время мероприятия анонсировали выход The Last of Us: Part 1 на ПК 3 марта 2023 года. Было неизвестно, смогут ли авторы оптимизировать игру для Steam Deck, но вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что она будет поддерживать портативную консоль Valve.

Вряд ли это станет большим сюрпризом, учитывая, что практически все порты для PlayStation до сих пор попадали на Steam Deck. Но это интересное испытание возможностей консоли, поскольку обновлённая первая часть создавалась только для PS5, а значит, более требовательная, чем версии игры для PS3 и PS4. Игра выглядит привлекательно, и, вероятно, заставит Steam Deck работать на пределе возможностей.