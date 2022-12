Один из лучших эксклюзивов PlayStation выйдет на Steam Deck

Во время мероприятия анонсировали выход The Last of Us: Part 1 на ПК 3 марта 2023 года. Было неизвестно, смогут ли авторы оптимизировать игру для Steam Deck, но вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что она будет поддерживать портативную консоль Valve.