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13 минут назад

Как установить моды на World of Tanks и "Мир Танков"

Мария Иванова

World of Tanks, как и многие другие многопользовательские игры, поддерживает фанатские модификации. Они способны неплохо разнообразить игру — и сейчас мы расскажем, как правильно установить их.

Как установить моды на World of Tanks
Фото:  Wargaming Wargaming

Важно! Всегда внимательно проверяйте содержимое модификаций и загружайте их только из проверенных источников. Разработчики World of Tanks не несут никакой ответственности за потерю аккаунта, повреждения системы и другие неприятности. Кроме того, некоторые моды могут привести к бану — проверьте, не нарушает ли модификация правил.

  • Скачайте файлы мода.
  • Если мод был загружен в виде архива, распакуйте его. Если же вы скачали мод в виде exe-файла, запустите его и следуйте инструкциям установщика.
  • Скопируйте файлы мода с расширением .wotmod в директорию World_of_Tanks/mods/папка вашей версии игры.
  • Остальные файлы и папки мода скопируйте в директорию World_of_Tanks/res_mods/папка вашей версии игры.
  • Иногда архивы уже включают в себя необходимые папки — тогда вам нужно просто распаковать их в корневую папку игры.
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