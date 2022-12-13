Как установить моды на World of Tanks

World of Tanks, как и многие другие многопользовательские игры, поддерживает фанатские модификации. Они способны неплохо разнообразить игру — и сейчас мы расскажем, как правильно установить их.
Важно! Всегда внимательно проверяйте содержимое модификаций и загружайте их только из проверенных источников. Разработчики World of Tanks не несут никакой ответственности за потерю аккаунта, повреждения системы и другие неприятности. Кроме того, некоторые моды могут привести к бану — проверьте, не нарушает ли модификация правил.