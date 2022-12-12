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1 час назад

Промокоды на примогемы и опыт для Genshin Impact на декабрь 2022

Мария Иванова

Для того, чтобы активировать промокоды, вы должны достичь как минимум 10 ранга приключений. Когда вы прокачаетесь до нужного ранга, вам предстоит зайти на официальный сайт Genshin Impact и войти в аккаунт, на котором вы хотите активировать промокоды. Если вы не помните, к какому почтовому ящику прикреплен ваш аккаунт, зайдите в меню «Настройки» — «Настройки учетной записи» — «Настройки пользователя». Откроется веб-страница, которая покажет ваш ID и привязанную почту.

Промокоды Genshin Impact на декабрь 2022
Фото: COGNOSPHERECOGNOSPHERE

После входа в аккаунт выберите ваш регион, укажите никнейм персонажа и введите промокод. Если вы все сделали правильно, то на экране появится уведомление об успешной активации . При следующем входе в игру вы получите бесплатные предметы через игровую почту.

Активные промо-коды на декабрь 2022

  • 2T9AUV3YPV49 — 10 опыта искателя приключений, 10 000 моры, 5 превосходной руды усиления, 5 цыплят в медовом соусе, 5 блинчиков к чаю
  • XBRSDNF6BP4R — 60 камней истока, 5 опыта искателя приключений
  • GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя
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