Промокоды Genshin Impact на декабрь 2022

Для того, чтобы активировать промокоды, вы должны достичь как минимум 10 ранга приключений. Когда вы прокачаетесь до нужного ранга, вам предстоит зайти на официальный сайт Genshin Impact и войти в аккаунт, на котором вы хотите активировать промокоды. Если вы не помните, к какому почтовому ящику прикреплен ваш аккаунт, зайдите в меню «Настройки» — «Настройки учетной записи» — «Настройки пользователя». Откроется веб-страница, которая покажет ваш ID и привязанную почту.