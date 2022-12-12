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11 минут назад

Diablo 4 не будет работать в России. Но способ поиграть всё-таки есть

Чемпионат.com

Уже через полгода состоится релиз Diablo 4 — долгожданного продолжения в культовой серии экшен-RPG. Российские фанаты игр Blizzard с форума noob-club уже готовятся к возможным путям обхода всех блокировок, чтобы сыграть в проект. Как сообщает пользователь под ником Wishko, проект не будет доступен в РФ и Беларуси, однако поиграть в этих странах всё-таки можно.

Россиян оставят без Diablo 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело в том, что Diablo 4 как будто бы отсутствует в российском Battle.net. Технически игру можно где-нибудь скачать и запускать с помощью ярлыка, как сейчас делают с Overwatch 2, ведь региональной блокировки в игре нет. Однако встаёт другой вопрос — как купить игру? Здесь пользователи рекомендуют либо создавать европейский аккаунт и купить игру через кошелёк Battle.net, либо заручиться помощью друзей из других регионов, кто сможет подарить экшен геймеру из РФ.

Впрочем, некоторые игроки считают, что к 6 июня 2023 года, когда выйдет Diablo 4, ситуация может измениться. Возможно, к тому времени Activision Blizzard вернётся в РФ и подобные манипуляции будут попросту не нужны.

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