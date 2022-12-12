Россиян оставят без Diablo 4

Уже через полгода состоится релиз Diablo 4 — долгожданного продолжения в культовой серии экшен-RPG. Российские фанаты игр Blizzard с форума noob-club уже готовятся к возможным путям обхода всех блокировок, чтобы сыграть в проект. Как сообщает пользователь под ником Wishko, проект не будет доступен в РФ и Беларуси, однако поиграть в этих странах всё-таки можно.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Дело в том, что Diablo 4 как будто бы отсутствует в российском Battle.net. Технически игру можно где-нибудь скачать и запускать с помощью ярлыка, как сейчас делают с Overwatch 2, ведь региональной блокировки в игре нет. Однако встаёт другой вопрос — как купить игру? Здесь пользователи рекомендуют либо создавать европейский аккаунт и купить игру через кошелёк Battle.net, либо заручиться помощью друзей из других регионов, кто сможет подарить экшен геймеру из РФ.