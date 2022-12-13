В Star Wars Jedi: Survivor за 19 тысяч рублей будет «сломанный» световой меч

Студия Limited Run Games представила дорогое коллекционное издание Star Wars Jedi: Survivor , но у идущего в наборе световом мече отсутствует один ключевой компонент.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Коллекционное издание Star Wars Jedi: Survivor / Источник: Limited Run Games Компания Electronic Arts открыла предварительные заказы на коллекционное издание предстоящей игры по вселенной «Звездных войн». Стоимость набора составит $ 300 или порядка 19 тысяч рублей.

Состав коллекционного издания Star Wars Jedi: Survivor

Полноразмерная работающая копия светового меча Кэла Кестиса — клинок продается отдельно.

Премиальный кейс для рукояти меча.

Стилбук.

Физическая копия Jedi Survivor Deluxe Edition.

Внутриигровой косметический набор Оби-Вана Кеноби.

Сертификат подлинности.

Многие фанаты не смогли смириться с тем, что каноничное оружие джедаев будет продаваться по частям, да еще и по такой цене.

Пользователи форума Reddit высмеяли EA и Limited Run Games за жадность. Один из них сказал, что отсутствие артбука и саундтрека уже само по себе является препятствием для покупки, а «сломанный» меч заставил его передумать делать предзаказ.

Они говорят, что рукоять «работающая», но вы не получаете лезвие. Лол.



Думаю, я напечатаю световой меч на 3D-принтере, чтобы сэкономить небольшое состояние.