В Star Wars Jedi: Survivor за 19 тысяч рублей будет «сломанный» световой меч

Студия Limited Run Games представила дорогое коллекционное издание Star Wars Jedi: Survivor , но у идущего в наборе световом мече отсутствует один ключевой компонент.
Коллекционное издание Star Wars Jedi: Survivor / Источник: Limited Run Games Компания Electronic Arts открыла предварительные заказы на коллекционное издание предстоящей игры по вселенной «Звездных войн». Стоимость набора составит $ 300 или порядка 19 тысяч рублей.
Состав коллекционного издания Star Wars Jedi: Survivor
Многие фанаты не смогли смириться с тем, что каноничное оружие джедаев будет продаваться по частям, да еще и по такой цене.
Пользователи форума Reddit высмеяли EA и Limited Run Games за жадность. Один из них сказал, что отсутствие артбука и саундтрека уже само по себе является препятствием для покупки, а «сломанный» меч заставил его передумать делать предзаказ.
Они говорят, что рукоять «работающая», но вы не получаете лезвие. Лол.
Думаю, я напечатаю световой меч на 3D-принтере, чтобы сэкономить небольшое состояние.
Стоит отметить, что тираж ограниченного издания Jedi Survivor рассчитан на 5 тысяч копий. Новая игра по Star Wars выйдет 17 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Заглавное фото: wall.alphacoders.com