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52 минуты назад

В версии Star Wars Jedi: Survivor за 19 тысяч рублей будет «сломанный» световой меч

Cq.ruиещё 2

Студия Limited Run Games представила дорогое коллекционное издание Star Wars Jedi: Survivor , но у идущего в наборе световом мече отсутствует один ключевой компонент.

В Star Wars Jedi: Survivor за 19 тысяч рублей будет «сломанный» световой меч
Фото: Cq.ruCq.ru

Коллекционное издание Star Wars Jedi: Survivor / Источник: Limited Run Games Компания Electronic Arts открыла предварительные заказы на коллекционное издание предстоящей игры по вселенной «Звездных войн». Стоимость набора составит $ 300 или порядка 19 тысяч рублей.

Состав коллекционного издания Star Wars Jedi: Survivor

  • Полноразмерная работающая копия светового меча Кэла Кестиса — клинок продается отдельно.
  • Премиальный кейс для рукояти меча.
  • Стилбук.
  • Физическая копия Jedi Survivor Deluxe Edition.
  • Внутриигровой косметический набор Оби-Вана Кеноби.
  • Сертификат подлинности.

Многие фанаты не смогли смириться с тем, что каноничное оружие джедаев будет продаваться по частям, да еще и по такой цене.

Пользователи форума Reddit высмеяли EA и Limited Run Games за жадность. Один из них сказал, что отсутствие артбука и саундтрека уже само по себе является препятствием для покупки, а «сломанный» меч заставил его передумать делать предзаказ.

Они говорят, что рукоять «работающая», но вы не получаете лезвие. Лол.

Думаю, я напечатаю световой меч на 3D-принтере, чтобы сэкономить небольшое состояние.

Стоит отметить, что тираж ограниченного издания Jedi Survivor рассчитан на 5 тысяч копий. Новая игра по Star Wars выйдет 17 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Заглавное фото: wall.alphacoders.com

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