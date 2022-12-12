Call of Duty: Modern Warfare 2 обошла Elden Ring по продажам в США

В ноябре американские геймеры потратили на видеоигры и «железо» около 6,3 млрд долларов, что на 3% больше показателей ноября 2021 года. Причём непосредственно на игры было потрачено $4,7 млрд (-5%), на «железо» — $1,3 млрд (+35%), а на аксессуары — $289 млн (+10%).

Отмечается, что рост обусловлен прежде всего большим количеством проданных PS5, купить которые стало куда проще, чем год назад. Консоль Sony стала самой продаваемой в ноябре и с точки зрения выручки, и с точки зрения количества проданных устройств. На втором месте находится Switch. Если же говорить в целом о 2022-м, то PS5 обгоняет Switch по доходам, но уступает по продажам.

Если же говорить об играх, на вершите чарта за месяц вновь стоит Call of Duty: Modern Warfare 2. Теперь это самая успешная игра года в США, которая обходит Elden Ring и Madden NFL 23. И в Blizzard очень довольны такому результату.

Чарт с 30 октября по 26 ноября (на основе выручки)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (1);

God of War: Ragnarok (новинка);

Pokemon Scarlet/Violet* (новинка);

Sonic Frontiers (новинка);

Madden NFL 23 (4);

FIFA 23 (3);

NBA 2K3* (8);

NBA 2K23* (3);

«Человек-паук: Майлз Моралес» (39);

Mario Party Superstars* (47);

Elden Ring (10);

Animal Crossing: New Horizons* (28);

Mario Kart 8* (11);

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (6);

Persona 5 (7);

NHL 23 (5);

Tactics Ogre: Reborn (новинка);

Minecraft (13);

Horizon Forbidden West (40);

The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (36).