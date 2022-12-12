Call of Duty: Modern Warfare 2 обошла Elden Ring по продажам в США

В ноябре американские геймеры потратили на видеоигры и «железо» около 6,3 млрд долларов, что на 3% больше показателей ноября 2021 года. Причём непосредственно на игры было потрачено $4,7 млрд (-5%), на «железо» — $1,3 млрд (+35%), а на аксессуары — $289 млн (+10%).
Отмечается, что рост обусловлен прежде всего большим количеством проданных PS5, купить которые стало куда проще, чем год назад. Консоль Sony стала самой продаваемой в ноябре и с точки зрения выручки, и с точки зрения количества проданных устройств. На втором месте находится Switch. Если же говорить в целом о 2022-м, то PS5 обгоняет Switch по доходам, но уступает по продажам.
Если же говорить об играх, на вершите чарта за месяц вновь стоит Call of Duty: Modern Warfare 2. Теперь это самая успешная игра года в США, которая обходит Elden Ring и Madden NFL 23. И в Blizzard очень довольны такому результату.
Чарт с 30 октября по 26 ноября (на основе выручки)
*без учёта продаж в цифре*без учёта продаж в цифре