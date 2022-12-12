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1 час назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 обошла Elden Ring по продажам в США

Игромания.ру

В ноябре американские геймеры потратили на видеоигры и «железо» около 6,3 млрд долларов, что на 3% больше показателей ноября 2021 года. Причём непосредственно на игры было потрачено $4,7 млрд (-5%), на «железо» — $1,3 млрд (+35%), а на аксессуары — $289 млн (+10%).

Call of Duty: Modern Warfare 2 обошла Elden Ring по продажам в США
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отмечается, что рост обусловлен прежде всего большим количеством проданных PS5, купить которые стало куда проще, чем год назад. Консоль Sony стала самой продаваемой в ноябре и с точки зрения выручки, и с точки зрения количества проданных устройств. На втором месте находится Switch. Если же говорить в целом о 2022-м, то PS5 обгоняет Switch по доходам, но уступает по продажам.

Если же говорить об играх, на вершите чарта за месяц вновь стоит Call of Duty: Modern Warfare 2. Теперь это самая успешная игра года в США, которая обходит Elden Ring и Madden NFL 23. И в Blizzard очень довольны такому результату.

Чарт с 30 октября по 26 ноября (на основе выручки)

  • Call of Duty: Modern Warfare 2 (1);
  • God of War: Ragnarok (новинка);
  • Pokemon Scarlet/Violet* (новинка);
  • Sonic Frontiers (новинка);
  • Madden NFL 23 (4);
  • FIFA 23 (3);
  • NBA 2K3* (8);
  • NBA 2K23* (3);
  • «Человек-паук: Майлз Моралес» (39);
  • Mario Party Superstars* (47);
  • Elden Ring (10);
  • Animal Crossing: New Horizons* (28);
  • Mario Kart 8* (11);
  • Mario + Rabbids: Sparks of Hope (6);
  • Persona 5 (7);
  • NHL 23 (5);
  • Tactics Ogre: Reborn (новинка);
  • Minecraft (13);
  • Horizon Forbidden West (40);
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (36).

*без учёта продаж в цифре*без учёта продаж в цифре

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