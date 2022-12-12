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1 час назад

Сиквел «Человека-паука» уже можно добавить в список желаемого в PS Store

Игромания.ру

Пользователи сети обратили внимание, что сиквел «Человека-паука» Insomniac уже можно добавить в список желаемого PS Store — пока, правда, лишь в Британии.

Сиквел «Человека-паука» уже можно добавить в список желаемого в PS Store
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Никаких дополнительных пояснений со стороны Sony не прозвучало, однако фанаты подозревают, что скоро может состояться некий анонс или презентация по игре. При этом уже завтра, 13 декабря, должен выйти трейлер второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — возможно, что новый ролик получит и игра.

Предполагается, что в новом видео покажут геймплей продолжения — на это недавно намекал один из инсайдеров, который заодно добавил, что проект «превосходит ожидания руководства Marvel». Кроме того, представители студии Insomniac Games в октябре заверили фанатов, что релиз игры всё ещё запланирован на 2023 год — а до его начала осталось совсем немного.

В сиквеле «Паука» ожидается появление Венома, которого озвучивает Тони Тодд («Кэндимен»), а ещё в игру могут добавить кооператив или мультиплеер — намёки на это обнаружили в коде ремастера первой части для PC. Сам сиквел, кстати, создают для PS5.

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