Сиквел «Человека-паука» уже можно добавить в список желаемого в PS Store

Пользователи сети обратили внимание, что сиквел «Человека-паука» Insomniac уже можно добавить в список желаемого PS Store — пока, правда, лишь в Британии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Никаких дополнительных пояснений со стороны Sony не прозвучало, однако фанаты подозревают, что скоро может состояться некий анонс или презентация по игре. При этом уже завтра, 13 декабря, должен выйти трейлер второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — возможно, что новый ролик получит и игра.

Предполагается, что в новом видео покажут геймплей продолжения — на это недавно намекал один из инсайдеров, который заодно добавил, что проект «превосходит ожидания руководства Marvel». Кроме того, представители студии Insomniac Games в октябре заверили фанатов, что релиз игры всё ещё запланирован на 2023 год — а до его начала осталось совсем немного.