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1 час назад

Новое межсезонное событие в Battlefield 2042 может стартовать 22 декабря

Игромания.ру

Как пишет Том Хендерсон, новое межсезонное событие в Battlefield 2042 начнётся 22 декабря. По данным инсайдера, ивент, напоминающий октябрьских «Ликвидаторов», продлится до 10 января.

Новое межсезонное событие в Battlefield 2042 может стартовать 22 декабря
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, игроков ждёт как минимум один новый режим (а то и режимы), а также различные облики и другая косметика. В частности, один из датамайнеров уже обнаружил восемь потенциальных скинов.

Другие детали будущего события пока что неизвестны, но Хендерсон полагает, что его трейлер и подробности могут появиться уже 15 декабря.

В конце ноября в Battlefield 2042 стартовал третий сезон (а сам шутер получит как минимум пять сезонов), а следующее крупное обновление игры должно состояться в конце января.

Игры,Том Хендерсон,
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