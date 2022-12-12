Новое межсезонное событие в Battlefield 2042 может стартовать 22 декабря

Как пишет Том Хендерсон, новое межсезонное событие в Battlefield 2042 начнётся 22 декабря. По данным инсайдера, ивент, напоминающий октябрьских «Ликвидаторов», продлится до 10 января.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, игроков ждёт как минимум один новый режим (а то и режимы), а также различные облики и другая косметика. В частности, один из датамайнеров уже обнаружил восемь потенциальных скинов.

Другие детали будущего события пока что неизвестны, но Хендерсон полагает, что его трейлер и подробности могут появиться уже 15 декабря.