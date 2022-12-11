В Steam состоялся релиз ужастика про кровожадного монстра-поезд Choo-Choo Charles

В Steam вышла игра Choo-Choo Charles, в которой игроку нужно сразиться с ожившим поездом-монстром по имени Чарльз.

Фото: Two Star Games Two Star Games

По сюжету главный герой Choo-Choo Charles попадает на таинственный остров, на котором обитает поезд-паук. Игроку нужно изучить остров и не погибнуть от лап монстра. Исследовать локацию можно как пешком, так и на обычном поезде, который перемещается по заранее проложенным рельсам.

Поезд можно улучшать, чтобы было легче отстреливаться от Чарльза. Пешие вылазки позволяют быстрее продвигаться по сюжету, однако так монстр быстрее находит героя и нападает на него.

На момент написания новости Choo-Choo Charles имела более 2,5 тыс. отзывов в Steam, 91% которых были «очень положительными». Вместе с тем Choo-Choo Charles оказалась прохладно встречена игровой прессой. На сайте-агрегаторе Metacritic у игры всего 53 балла из 100 на основе рецензий СМИ.

За созданием Choo-Choo Charles стоит американская инди-студия Two Star Games, известная по другим играм-ужастикам вроде Cloud Climber и My Beautiful Paper Smile.