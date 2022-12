Нил Дракманн подтвердил выход The Last of Us: Part I на Steam Deck

Нил Дракманн, геймдиректор обеих The Last of Us и Uncharted 4, подтвердил в своём Twitter-аккаунте, что The Last of Us: Part I выйдет на Steam Deck.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что релиз игры на PC состоится 3 марта 2023 года, а на PlayStation 5 обновлённая версия вышла ещё в начале сентября.

На прошедшей The Game Awards был представлен свежий трейлер The Last of Us: Part I с отзывами журналистов. Ремастер может похвастаться улучшенными освещением, лицевой анимацией и внешним обликом заражённых, а также катсценами в режиме реального времени и некоторыми ассетами из The Last of Us: Part II.