Авторы ремейка Dead Space рассказали о переработке плазменного резака

На канале IGN появился очередной ролик, посвящённый ремейку Dead Space. В этот раз разработчики игры из Motive Studios рассказали о том, какие изменения были внесены в плазменный резак.
Авторы ремейка сохранили форму и функции культового оружия, но при этом обновили его модель, текстуры и даже звук, так как команда работает с новым движком. Разработчики хотели переработать плазменный резак таким образом, чтобы он максимально точно передавал оригинальный игровой опыт.
Motive Studios реализовала в ремейке новую систему улучшений для оружия. Она заключается в присоединении к основному оружию отдельных деталей для увеличения его смертоносности.Также авторы позаимствовали концепцию специальных улучшений из Dead Space 2 и немного расширили её для ремейка. К примеру, один из апгрейдов для плазменного резака позволит поджечь конкретную конечность противника во время выстрела.Остальной арсенал Айзека также подвергся переработке.
Разработчики хотели изменить баланс каждого оружия, чтобы убедиться в его мощности и создать новые возможности для стратегической игры.
Основой вдохновения вновь послужила Dead Space 2. Авторы сделали так, чтобы альтернативный режим импульсной винтовки позволял ставить неконтактные мины, а альтернативный режим силового пистолета создавал гравитационный колодец, притягивающий к себе врагов.
Цель переработки оружия в ремейке Dead Space заключалась в том, чтобы сохранить любимый арсенал, но при этом добавить ему больше креативности.
Ремейк Dead Space выходит 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Разработчики из Motive Studios сохраняют сюжет, персонажей и структуру игры, но меняет модели персонажей и полностью обновляют окружение.