Глава Epic Games готов бороться с Apple до победного конца

С 2020 года компания Epic Games ведёт судебное противостояние с рыночными гигантами: Apple и Google. И в интервью The Verge глава компании Тим Суини заявил, что не собирается сдаваться. Epic Games в конфликте с Apple готова идти до конца и, если потребуется, добиваться победы в Верховном суде.

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Спор с доминирующей на рынке Apple начинался с бизнес-последствий нарушения антимонопольного законодательства. Но теперь Суини поддержал республиканцев, которые протестуют и против ограничений свободы слова. В частности, это касается запрета приложения Twitter в магазине Apple.

Я думаю, что невероятно опасно позволять самой могущественной корпорации в мире решать, кому что разрешено говорить.

Apple в соответствии с антимонопольным законодательством заявила, что имеет право принимать такого рода политические решения. И поэтому каждый политик должен опасаться подобного роста корпоративной мощи, которую демонстрирует Apple. И риск для Америки намного, намного, намного больше, на пять порядков больше, чем сумма политических дивидендов - Тим Суини

Глава Epic Games заявил, что в своих сервисах Apple постоянно увеличивает контроль над пользователями. При этом из-за расширения монетизации техногигант получает всё больше прибылей.

Тем не менее Суини готов бороться с могущественной корпорацией за возможность всем разработчикам беспрепятственно конкурировать на рынке мобильных приложений. И, если потребуется, спор он готов перенести в Верховный суд, если Apple не откроет возможность публикации в сервисе App Store не только тех приложений, которые нравятся Apple.