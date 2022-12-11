Для популярной российской игры анонсировали крупное обновление

«Год назад, после релиза порта на Switch, мы планировали выпустить небольшой патч – новый класс, пару перков, пару тайлов. Но когда мы вернулись к апдейту, то поняли, что этого будет мало после такого долгого перерыва. И стали понемногу возвращаться к работе, обсуждали, что нового можно добавить, и заканчивать те вещи, которые были начаты год назад», – написали разработчики в VK.