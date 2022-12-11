Для популярной российской игры анонсировали крупное обновление

Российская инди-студия Four Quarters анонсировала в своей группе в VK крупное дополнение для игры Loop Hero.
В дополнение, у которого на данный момент нет названия, войдут новый герой, новые карты, а также новые диалоги, музыка и игровые механики. В Four Quarters утверждают, что с новым контентом «будет приятно перепройти игру заново». Изначально разработчики хотели сделать небольшой апдейт, но проект сильно разросся.
«Год назад, после релиза порта на Switch, мы планировали выпустить небольшой патч – новый класс, пару перков, пару тайлов. Но когда мы вернулись к апдейту, то поняли, что этого будет мало после такого долгого перерыва. И стали понемногу возвращаться к работе, обсуждали, что нового можно добавить, и заканчивать те вещи, которые были начаты год назад», – написали разработчики в VK.
В Four Quarters также сообщили, что пока не знают, когда состоится релиз дополнения. Однако они утверждают, что оно будет бесплатным.
Loop Hero – это игра в жанре roguelike, вышедшая в 2021 году на ПК и Nintendo Switch. Игра была горячо принята игроками и критиками – за первую неделю Loop Hero продалась тиражом свыше 500 тыс. копий.
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