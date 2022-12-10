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14 минут назад

В России предложили создать реестр запрещённых компьютерных игр

Говорит Москва

Кроме того, каждого пользователя могут обязать проходить идентификацию с помощью российских систем. С инициативой выступила комиссия Совета законодателей по информационной политике.

В России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что эта мера поможет в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также оградит детей от игр, где содержатся жестокость, насилие, порнография или нецензурная брань, пишут «Известия».

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов «Роскачества» Сергей Кузьменко в беседе с изданием напомнил, что на данный момент сфера компьютерных игр регулируется общими законами по кино и культуре.

«Отдельные механизмы есть, но они очень сильно устарели», — резюмировал эксперт.

В свою очередь игровой продюсер, гейм-дизайнер, преподаватель разработки игр в НИУ ВШЭ Константин Сахнов отметил, что Роскомнадзор может запретить игры, если найдёт в них признаки нарушения российского законодательства.

«Однако как конкретно будет имплементирована эта процедура, неясно, так как игры распространяются через магазины приложений. А они руководствуются бизнес-интересами и в текущих условиях вполне могут закрыть глаза на соблюдение российского законодательства», — заявил эксперт.

Игры,Сергей Кузьменко,ВШЭ,Роскомнадзор,
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