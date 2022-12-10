В сети появился трейлер Diablo 4 с датой релиза

Blizzard показала новый трейлер Diablo 4, где раскрыла точную дату выхода игры. В кинематографичном трейлере показано противостояние Тираэль и Лилит, которые подготовили свои армии для сражений.

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Diablo 4 выйдет сразу в нескольких изданиях: Стандартное, Deluxe-издание и Ultimate-издание. Последние два позволяют получить до 4 дней раннего доступа. Стоит отметить, что за предзаказ геймеры получат ранний доступ к открытому бета-тестированию.

Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года. Предзаказ можно оформить на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России для приобретения игры может понадобиться аккаунт другого региона.