В сети появился трейлер Diablo 4 с датой релиза

Blizzard показала новый трейлер Diablo 4, где раскрыла точную дату выхода игры. В кинематографичном трейлере показано противостояние Тираэль и Лилит, которые подготовили свои армии для сражений.
Diablo 4 выйдет сразу в нескольких изданиях: Стандартное, Deluxe-издание и Ultimate-издание. Последние два позволяют получить до 4 дней раннего доступа. Стоит отметить, что за предзаказ геймеры получат ранний доступ к открытому бета-тестированию.
А вы ждете выхода Diablo 4? Какие у вас впечатления от трейлера? Планируете ли приобретать игру? Делитесь своими впечатлениями в комментариях к данной новости.