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1 час назад

В сети появился трейлер Diablo 4 с датой релиза

Droidnews

Blizzard показала новый трейлер Diablo 4, где раскрыла точную дату выхода игры. В кинематографичном трейлере показано противостояние Тираэль и Лилит, которые подготовили свои армии для сражений.

В сети появился трейлер Diablo 4 с датой релиза
Фото: DroidnewsDroidnews

Diablo 4 выйдет сразу в нескольких изданиях: Стандартное, Deluxe-издание и Ultimate-издание. Последние два позволяют получить до 4 дней раннего доступа. Стоит отметить, что за предзаказ геймеры получат ранний доступ к открытому бета-тестированию.

Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года. Предзаказ можно оформить на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России для приобретения игры может понадобиться аккаунт другого региона.

А вы ждете выхода Diablo 4? Какие у вас впечатления от трейлера? Планируете ли приобретать игру? Делитесь своими впечатлениями в комментариях к данной новости.

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