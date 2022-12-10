Авторы Lies of P рассказали о впечатлениях участников тестирования

В ноябре студия Neowiz в течение четырёх дней проводила интенсивное бета-тестирование хардкорного боевика Lies of P. И результатам опроса, проведенного среди участников тестирования, посвятили инфографику.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В тестировании принимало участие более 3800 игроков с различной степенью знакомства с играми наподобие Souls-серии. В опросе приняло участие около тысячи игроков, и большинство из них выше всего оценили графику игры.

Практически все категории опрошенных сочли Lies of P хорошо сбалансированной, с должным уровнем сложности. И около 90% участников подтвердили, что довольны управлением и интерфейсом игры. Абсолютное большинство высоко оценило показанную демоверсию.