В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
20 минут назад

Авторы Lies of P рассказали о впечатлениях участников тестирования

Игромания.ру

В ноябре студия Neowiz в течение четырёх дней проводила интенсивное бета-тестирование хардкорного боевика Lies of P. И результатам опроса, проведенного среди участников тестирования, посвятили инфографику.

Авторы Lies of P рассказали о впечатлениях участников тестирования
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В тестировании принимало участие более 3800 игроков с различной степенью знакомства с играми наподобие Souls-серии. В опросе приняло участие около тысячи игроков, и большинство из них выше всего оценили графику игры.

Практически все категории опрошенных сочли Lies of P хорошо сбалансированной, с должным уровнем сложности. И около 90% участников подтвердили, что довольны управлением и интерфейсом игры. Абсолютное большинство высоко оценило показанную демоверсию.

Lies of P выходит в 2023 году на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Точные сроки пока что не названы.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители