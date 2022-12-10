Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 готовят русские субтитры

В ходе церемонии The Game Awards 2022 студия Saber Interactive показала короткое видео игрового процесса Warhammer 40,000: Space Marine 2 и объявила, что игра выйдет в 2023 году на РС, Xbox Series и PlayStation 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вскоре после этого в Steam появилась страница Space Marine 2, однако на ней значилось, что русский язык не поддерживается. Очевидно, это была ошибка: сейчас в данных игры имеется информация о переводе на русский язык интерфейса и субтитров. Озвучка готовится исключительно английская.