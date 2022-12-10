Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 готовят русские субтитры

В ходе церемонии The Game Awards 2022 студия Saber Interactive показала короткое видео игрового процесса Warhammer 40,000: Space Marine 2 и объявила, что игра выйдет в 2023 году на РС, Xbox Series и PlayStation 5.
Вскоре после этого в Steam появилась страница Space Marine 2, однако на ней значилось, что русский язык не поддерживается. Очевидно, это была ошибка: сейчас в данных игры имеется информация о переводе на русский язык интерфейса и субтитров. Озвучка готовится исключительно английская.
Помимо этого, разработчики объявили о старте приёма предварительных заказов и представили коллекционное издание. В него включили статуэтку лейтенанта Титуса высотой около 20 сантиметров с запасной головой, 64-страничный артбук, уникальную стальную коробку и дополнение Macragge’s Chosen. При покупке позволят выбрать платформу: РС, PlayStation 5 или Xbox Series X.