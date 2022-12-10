В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Microsoft не обещала, что игры Bethesda выйдут на PlayStation

Чемпионат.com

После объявления о сделке между Microsoft и Activision Blizzard сразу же начались расследования. Они продолжаются и до сих пор. Кто-то выступает против поглощения, другие рады покупке.

Microsoft не обещала, что игры Bethesda выйдут на PlayStation
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вчера стало известно, что сделка, возможно, провалится. Её затормозила федеральная торговая служба США из-за того, что игры Bethesda, которую тоже купила Microsoft, уже хотят сделать эксклюзивами. Опасаются, что же самое ждёт и проекты Activision Blizzard.

По словам регуляторов Евросоюза, Microsoft говорила, что игры Bethesda никогда не будут эксклюзивами Xbox, но на деле так и получилось. В свою очередь корпорация отметила, что ничего подобного не говорила.

Microsoft не брала на себя никаких обязательств перед регулирующими органами ЕС о том, чтобы не выпускать игры Bethesda только для Xbox.

Сделку должны закрыть в июне 2023 года.

Игры,Microsoft,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители