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1 час назад

В ремастере The Witcher 3 исправят ошибку, которая бесила игроков из России

Cq.ru

Несмотря на статус одной из лучших RPG всех времен, у The Witcher 3 был существенный недостаток, который особенно ощутили на себе отечественные фанаты.

В ремастере The Witcher 3 исправят раздражавшую игроков из России ошибку
Фото: Cq.ruCq.ru

В оригинальном «Ведьмаке 3» речь персонажей в заставках была привязана к таймингам. Порой, чтобы их соблюдать, герои могли либо очень быстро тараторить, либо протягивать каждое слово как сонные мухи, из-за чего страдало погружение в мир игры.

Разработчики некстген-версии The Witcher 3 заявили , что в ремастере эта проблема была устранена. CD Projekt RED тщательно поработала над ошибками в диалогах.

С началом работы над обновлением для «Ведьмак 3: Дикая Охота» у нас появилась возможность вернуться к русской локализации и доработать ее, а именно устранить все проблемы с ускорением и замедлением реплик.

Кроме того, мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах. Мы также еще раз полностью вычитали весь игровой текст, а это суммарно более миллиона слов.

Александр Радкевич, старший менеджер локализации CDPR

Еще одна хорошая новость в том, что исправленную локализацию получит не только некстген-версия, которая будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series, но и владельцы игры на консолях прошлого поколения. Обновленный «Ведьмак 3» выйдет 14 декабря.

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