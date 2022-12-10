В ремастере The Witcher 3 исправят раздражавшую игроков из России ошибку

С началом работы над обновлением для «Ведьмак 3: Дикая Охота» у нас появилась возможность вернуться к русской локализации и доработать ее, а именно устранить все проблемы с ускорением и замедлением реплик.



Кроме того, мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах. Мы также еще раз полностью вычитали весь игровой текст, а это суммарно более миллиона слов.



Александр Радкевич, старший менеджер локализации CDPR