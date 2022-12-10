В ремастере The Witcher 3 исправят раздражавшую игроков из России ошибку

Несмотря на статус одной из лучших RPG всех времен, у The Witcher 3 был существенный недостаток, который особенно ощутили на себе отечественные фанаты.
В оригинальном «Ведьмаке 3» речь персонажей в заставках была привязана к таймингам. Порой, чтобы их соблюдать, герои могли либо очень быстро тараторить, либо протягивать каждое слово как сонные мухи, из-за чего страдало погружение в мир игры.
Разработчики некстген-версии The Witcher 3 заявили , что в ремастере эта проблема была устранена. CD Projekt RED тщательно поработала над ошибками в диалогах.
С началом работы над обновлением для «Ведьмак 3: Дикая Охота» у нас появилась возможность вернуться к русской локализации и доработать ее, а именно устранить все проблемы с ускорением и замедлением реплик.
Кроме того, мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах. Мы также еще раз полностью вычитали весь игровой текст, а это суммарно более миллиона слов.
Александр Радкевич, старший менеджер локализации CDPR
Еще одна хорошая новость в том, что исправленную локализацию получит не только некстген-версия, которая будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series, но и владельцы игры на консолях прошлого поколения. Обновленный «Ведьмак 3» выйдет 14 декабря.