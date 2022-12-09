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47 минут назад

Раскрыты самые популярные игры в PS Store за ноябрь

Чемпионат.comиещё 1

По сложившейся традиции Sony в своём блоге опубликовала самые скачиваемые игры в ноябре 2022 года. Безоговорочным лидером по загрузкам на PS5 стала God of War Ragnarok, а на PS4 лидирует шутер Call of Duty: Modern Warfare 2.

Раскрыты самые популярные игры в PS Store за ноябрь
Фото: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENTSONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Также в списке есть Cyberpunk 2077, GTA 5, FIFA 23, Sonic Frontiers и многие другие тайтлы. На сайте дан список из 20 таких игр, но мы собрали первую десятку.

Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в США для PS5

  • God of War Ragnarok
  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Madden NFL 23
  • NBA 2K23
  • FIFA 23
  • GTA 5
  • Sonic Frontiers
  • Gotham Knights
  • «Человек-паук: Майлз Моралес»
  • Cyberpunk 2077

Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в Европе для PS5

  • God of War Ragnarok
  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • FIFA 23
  • GTA 5
  • Cyberpunk 2077
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • NBA 2K23
  • Sonic Frontiers
  • It Takes Two
  • Gotham Knights

Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в США для PS4

  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • God of War Ragnarok
  • FIFA 23
  • The Last of Us Part 2
  • Madden NFL 23
  • NBA 2K23
  • God of War
  • Red Dead Redemption 2
  • GTA 5
  • Minecraft

Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в Европе для PS4

  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • God of War Ragnarok
  • FIFA 23
  • The Last of Us Part 2
  • GTA 6
  • God of War
  • Minecraf
  • Red Dead Redemption 2
  • The Forest
  • NBA 2K23
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