Раскрыты самые популярные игры в PS Store за ноябрь

По сложившейся традиции Sony в своём блоге опубликовала самые скачиваемые игры в ноябре 2022 года. Безоговорочным лидером по загрузкам на PS5 стала God of War Ragnarok, а на PS4 лидирует шутер Call of Duty: Modern Warfare 2.
Фото: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENTSONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT
Также в списке есть Cyberpunk 2077, GTA 5, FIFA 23, Sonic Frontiers и многие другие тайтлы. На сайте дан список из 20 таких игр, но мы собрали первую десятку.
Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в США для PS5
- God of War Ragnarok
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Madden NFL 23
- NBA 2K23
- FIFA 23
- GTA 5
- Sonic Frontiers
- Gotham Knights
- «Человек-паук: Майлз Моралес»
- Cyberpunk 2077
Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в Европе для PS5
- God of War Ragnarok
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- FIFA 23
- GTA 5
- Cyberpunk 2077
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- NBA 2K23
- Sonic Frontiers
- It Takes Two
- Gotham Knights
Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в США для PS4
- Call of Duty: Modern Warfare II
- God of War Ragnarok
- FIFA 23
- The Last of Us Part 2
- Madden NFL 23
- NBA 2K23
- God of War
- Red Dead Redemption 2
- GTA 5
- Minecraft
Самые скачиваемые игры в PS Store за ноябрь в Европе для PS4
- Call of Duty: Modern Warfare II
- God of War Ragnarok
- FIFA 23
- The Last of Us Part 2
- GTA 6
- God of War
- Minecraf
- Red Dead Redemption 2
- The Forest
- NBA 2K23