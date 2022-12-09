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1 час назад

Фанаты заметили секретный фрагмент S.T.A.L.K.E.R. 2 на TGA длительностью в две секунды

Газета.Ru

В ходе церемонии The Game Awards 2022 в посвященном Xbox видеоролике фанаты обнаружили двухсекундный фрагмент из S.T.A.L.K.E.R. 2 и даже обратили внимание на детали в игре, о которых ранее не было известно. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Фанаты заметили секретный фрагмент S.T.A.L.K.E.R. 2 на TGA
Фото: XboxXbox

Так, геймплейных кадров игры длительностью в две секунды хватило, чтобы пользователь YouTube под псевдонимом «Маслоуничтожитель» заметил несколько новых деталей в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Фанат обратил внимание на то, что главный герой имеет шкалу голода и сна, может кидать болты, на которые реагирует аномалия. Причем хват болта игровым персонажем такой же, как и в модификации Gunslinger Mod.

Также «Маслоуничтожитель» отметил наличие полос здоровья героя и выносливости, которая разделена на два сектора. Еще он обратил внимание на то, что аномалия способна поднимать обломки в своем окружении.

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