Фанаты заметили секретный фрагмент S.T.A.L.K.E.R. 2 на TGA

В ходе церемонии The Game Awards 2022 в посвященном Xbox видеоролике фанаты обнаружили двухсекундный фрагмент из S.T.A.L.K.E.R. 2 и даже обратили внимание на детали в игре, о которых ранее не было известно. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Фото: Xbox Xbox

Так, геймплейных кадров игры длительностью в две секунды хватило, чтобы пользователь YouTube под псевдонимом «Маслоуничтожитель» заметил несколько новых деталей в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Фанат обратил внимание на то, что главный герой имеет шкалу голода и сна, может кидать болты, на которые реагирует аномалия. Причем хват болта игровым персонажем такой же, как и в модификации Gunslinger Mod.