В трейлере Atomic Heart звучит песня Пугачевой «Арлекино»

В ходе церемонии The Game Awards 2022 студия Mundfish показала новый трейлер Atomic Heart под песню «Арлекино» Аллы Пугачевой в обработке композитора Doom Мика Гордона. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.

Фото: YouTube/FocusEntertainmentOfficial YouTube/FocusEntertainmentOfficial

В новом ролике разработчики показали бои с роботами и монстрами, а также продемонстрировали большое количество оружия, среди которых автоматы, ракетницы и электрические пушки.

Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном СССР 1950-х годов, в котором научились создавать разнообразных роботов. Когда искусственный интеллект выходит из-под контроля и захватывает одно из предприятий по производству роботов, решать возникшую проблему будет майор Нечаев, управление которым возьмут на себя игроки.