В трейлере Atomic Heart звучит песня Пугачевой «Арлекино»

В ходе церемонии The Game Awards 2022 студия Mundfish показала новый трейлер Atomic Heart под песню «Арлекино» Аллы Пугачевой в обработке композитора Doom Мика Гордона. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.
В новом ролике разработчики показали бои с роботами и монстрами, а также продемонстрировали большое количество оружия, среди которых автоматы, ракетницы и электрические пушки.
Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном СССР 1950-х годов, в котором научились создавать разнообразных роботов. Когда искусственный интеллект выходит из-под контроля и захватывает одно из предприятий по производству роботов, решать возникшую проблему будет майор Нечаев, управление которым возьмут на себя игроки.
Релиз Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года для ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. В России официально купить игру можно будет только для ПК в магазине VK Play.