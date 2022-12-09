Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

На прошедшей ночью церемонии награждения The Game Awards подтвердили и анонсировали множество интересных проектов… Но до них еще нужно дожить: самые громкие релизы, вроде Final Fantasy XVI, состоятся лишь во второй половине 2023 года. А пока предлагаем отвлечься на нашу традиционную подборку бесплатных игр.

Фото: Deep Silver Deep Silver

Видео дня

В Epic Games Store, как обычно, раздают две игры. Первая — аркадный bullet-hell Wildcat Gun Machine, где игроку нужно зачищать просторные лабиринты от монстров при помощи огромного арсенала оружия. Любой, кто играл в Enter the Gungeon, почувствует себя как дома. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 15 декабря.

Daedalic Entertainment

Вторая игра еженедельной раздачи не нуждается в представлении: переиздание Saints Row IV — идеальный подарок любителям безумия, нарочито глупых шуток и кооперативного беспредела. Банде Святых предстоит выбраться из симуляции, спасти землю от инопланетного вторжения и овладеть супер-способностями, уничтожая захватчиков дабстеп-пушкой. Saints Row IV: Re-Elected также можно забрать до 15 декабря.

Deep Silver

Да, эта новость не связана с ПК, но обойти ее стороной мы не можем. На Android и iOS состоялся релиз Vampire Survivors — одной из самых высоко оцененных инди-игр года. И мобильные версии проекта можно загрузить совершенно бесплатно. Практически идеальный bullet-hell шутер, который запросто съест все ваше свободное время благодаря простому, но чертовски увлекательному геймплею. Мобильная версия игры периодически показывает рекламные баннеры, но если вы не хотите платить 200 рублей за оригинал в Steam, то на это легко можно закрыть глаза.

Poncle

Простенький, но симпатичный раннер, где игроку нужно пройти шесть уровней, попутно истребляя всяческую нечисть. Singularity Runner подкупает милым пиксель-артом и чувством юмора, так что если вам нужен таймкиллер, чтобы скоротать несколько зимних вечеров — это не самый худший вариант.

TRIK Soft

ISO — своеобразный симулятор пост-апокалиптического фотографа, где игроку в роли робота необходимо снимать диких животных на природе. Каждая фотокарточка постепенно заполняет справочник животных и приближает одинокого робота к разгадке секрета погибшей планеты. Кроме того, подолгу медлить на фотоохоте не получится: на Земле больше нет людей, но есть и другие опасные создания. Иными словами, ISO — отличная игра для всех, кто любит красивые пейзажи, животных и фото.