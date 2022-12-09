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1 час назад

На Netflix вышла анимационная адаптация Dragon Age

Чемпионат.com

Сегодня в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера анимационного сериала Dragon Age: Absolution. Шоу основано на одноимённой игровой серии, которой занимается знаменитая студия BioWare. В дебютном сезоне всего шесть эпизодов.

На Netflix вышла адаптация Dragon Age
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет Absolution разворачивается в фэнтезийной стране — в империи Тевинтер, где обитают маги, эльфы, кунари, красные храмовники и различные демоны.

Проект создала студия Red Dog Culture House, которая ранее приложила руку к анимационному фильму «Ведьмак: Кошмар волка». Шоураннером выступает Майргрид Скотт — она работала над новыми анимационными «Трансформерами» и «Стражами Галактики».

Уже довольно долгое время BioWare разрабатывает четвёртую часть Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf. Авторы очень хотят, чтобы проект понравился и новичкам, и матёрым фанатам франшизы. Альфа-тестирование ролевого приключения стартовало в конце октября. А выпустить его обещают до конца 2023 года.

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