На Netflix вышла адаптация Dragon Age

Сегодня в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера анимационного сериала Dragon Age: Absolution. Шоу основано на одноимённой игровой серии, которой занимается знаменитая студия BioWare. В дебютном сезоне всего шесть эпизодов.

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Сюжет Absolution разворачивается в фэнтезийной стране — в империи Тевинтер, где обитают маги, эльфы, кунари, красные храмовники и различные демоны.

Проект создала студия Red Dog Culture House, которая ранее приложила руку к анимационному фильму «Ведьмак: Кошмар волка». Шоураннером выступает Майргрид Скотт — она работала над новыми анимационными «Трансформерами» и «Стражами Галактики».