Что показали на главной игровой премии TGA 2022: 9 игр, в которые должен сыграть каждый

Сегодняшней ночью состоялась церемония The Game Awards, на которой, по традиции, появилось не только много новостей об ожидаемых проектах, но и немало совершенно новых анонсов. В этом материале мы собрали главные премьеры трансляции.

Фото: Sony Sony

Hades II

Видео дня

Студия Supergiant Games впервые займется продолжением одной из своих игр — и им станет сиквел Hades. История принца Загрея и его побега из подземного мира закончилась: игрокам предстоит защитить древнюю Грецию от прислужников повелителя времени Кроноса. Главной героиней Hades II будет Мелиноя — дочь Аида, принцесса царства мертвых и богиня ночных кошмаров, которая, в отличие от своего брата Загрея, искусно владеет магией. Разработчика пока не говорят, когда именно игра выйдет в ранний доступ, но, в целом, ядро геймплея останется прежним: процедурно сгенерированные уровни, отношения между персонажами, дары богов и сюжет, который развивается после каждого забега.

Supergiant Games

Returnal

Утечки подтвердились: Returnal, один из немногих эксклюзивов PlayStation 5, действительно выйдет на ПК. Приключения космонавтки Селены, застрявшей во временной петле на таинственной планете Атропос, были одним из самых убедительных доводов в пользу покупки консоли благодаря великолепной интеграции тактильного отклика контроллера DualSense. Но динамика аркадных перестрелок, которые требуют безупречной реакции, не всегда хорошо ощущается на геймпаде — привычные клавиатура и мышь гораздо лучше подходят для такого геймплея.

Sony

Hellboy Web of Wyrd

Авторы «рогалика» West of Dead представили Hellboy Web of Wyrd: приключенческий roguelite-экшен про старого доброго Хеллбоя, которая разрабатывается при участии Майка Маньолы — создателя оригинального комикса. Об игре пока что известно мало, но разработчики обещают боевую систему, сочетающую ближний и дальний бой, визуал в стиле комиксов и сюжет, который свяжет несколько самостоятельных историй о ворчливом демоне в цельный нарратив.

Good Shepherd Entertainment

Judas

Новый проект Кена Левина (создателя серии BioShock) и студии Ghost Story Games. Подробности Judas пока держатся в секрете, однако по премьерному трейлеру можно сделать вывод, что именитый геймдизайнер вновь готовит immersive sim в духе своих предыдущих работ. Но теперь вместо подводной антиутопии или религиозного анклава в облаках игрок окажется заперт на борту космического корабля на грани катастрофы.

Ghost Story Games

Death Stranding 2

Kojima Productions представила дебютный трейлер продолжения Death Stranding — название игры может измениться позднее. Как и в случае с первой частью, по видео можно построить бесчисленное множество теорий и догадок, но наверняка известно лишь несколько вещей. В проекте вновь примут участие Норман Ридус, Леа Сейду и Трой Бейкер; к актерскому составу присоединятся Эль Фаннинг и Сиори Куцуна. Кроме того, Кодзима и его команда продолжат использовать графический движок Decima. На релизе проект будет эксклюзивом PlayStation 5.

Sony

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Сиквел Horizon получит сюжетное дополнение под названием Burning Shores, в котором Элой отправится в руины Лос-Анджелеса: после конца света город и его окрестности превратились в опасный вулканический архипелаг. События Burning Shores развернутся после финала основной игры. Разработчики обещают, что Элой познакомится с новыми персонажами, столкнется с новыми угрозами и исследует совершенно новый регион — либо на воде, либо верхом на летающем роботе. Есть лишь один печальный нюанс: дополнение выйдет только на PlayStation 5.

Sony

Remnant 2

Пост-апокалиптический souls-like «живой сервис» Remnant: From the Ashes получит продолжение, лаконично озаглавленное Remnant 2. Если верить разработчикам, нас ждет все примерно то же самое, но больше, лучше и красивее. Боевая система, сочетающая холодное оружие и огнестрел, множество новых миров для исследования, сетевой кооператив, а также практически бесконечный простор для гринда и развития персонажа за счет расширенной механики классов.

Gearbox Publishing

Banishers: Ghosts of New Eden

Студия DONTNOD Entertainment (создатели Life is Strange) решила попробовать себя в новом жанре. Banishers: Ghosts of New Eden — ролевой экшен, который расскажет историю об охотниках за приведениями в Америке конца XVII века. Главным героям предстоит исследовать дикие земли, изгонять призраков и раскрывать мистические секреты, чтобы защитить мир живых от влияния мира мертвых. По словам самих авторов, в сражениях игроки смогут комбинировать оружие, магию и спиритические способности, а сюжет предложит немало моральных дилемм и сложных решений — как и в предыдущих играх студии.

Focus Entertainment

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Наконец, FromSoftware официально подтвердила слухи: студия действительно занимается новой Armored Core. Шестая часть меха-франшизы получит подзаголовок Fires of Rubicon и расскажет о печальной судьбе планеты Рубикон-3, потерпевшей глобальную катастрофу. Примечательно, что для многих поклонников творчества студии эта игра станет первым знакомством с культовой серией, но разработчики пока не поделились геймплейными роликами.

BANDAI NAMCO

Подтвержденные даты релизов