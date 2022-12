Что показали на главной игровой премии TGA 2022: 9 игр, в которые должен сыграть каждый

Сегодняшней ночью состоялась церемония The Game Awards, на которой, по традиции, появилось не только много новостей об ожидаемых проектах, но и немало совершенно новых анонсов. В этом материале мы собрали главные премьеры трансляции.

Hades II

Returnal

Hellboy Web of Wyrd

Авторы «рогалика» West of Dead представили Hellboy Web of Wyrd: приключенческий roguelite-экшен про старого доброго Хеллбоя, которая разрабатывается при участии Майка Маньолы — создателя оригинального комикса. Об игре пока что известно мало, но разработчики обещают боевую систему, сочетающую ближний и дальний бой, визуал в стиле комиксов и сюжет, который свяжет несколько самостоятельных историй о ворчливом демоне в цельный нарратив.

Judas

Death Stranding 2

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Пост-апокалиптический souls-like «живой сервис» Remnant: From the Ashes получит продолжение, лаконично озаглавленное Remnant 2. Если верить разработчикам, нас ждет все примерно то же самое, но больше, лучше и красивее. Боевая система, сочетающая холодное оружие и огнестрел, множество новых миров для исследования, сетевой кооператив, а также практически бесконечный простор для гринда и развития персонажа за счет расширенной механики классов.

Banishers: Ghosts of New Eden

Студия DONTNOD Entertainment (создатели Life is Strange) решила попробовать себя в новом жанре. Banishers: Ghosts of New Eden — ролевой экшен, который расскажет историю об охотниках за приведениями в Америке конца XVII века. Главным героям предстоит исследовать дикие земли, изгонять призраков и раскрывать мистические секреты, чтобы защитить мир живых от влияния мира мертвых. По словам самих авторов, в сражениях игроки смогут комбинировать оружие, магию и спиритические способности, а сюжет предложит немало моральных дилемм и сложных решений — как и в предыдущих играх студии.