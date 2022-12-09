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13 минут назад

Что показали на The Game Awards 2022: сиквел Death Stranding, новая игра автора Bioshock, возвращение Armored Core

Мария Иванова

Сегодняшней ночью состоялась церемония The Game Awards, на которой, по традиции, появилось не только много новостей об ожидаемых проектах, но и немало совершенно новых анонсов. В этом материале мы собрали главные премьеры трансляции.

Что показали на главной игровой премии TGA 2022: 9 игр, в которые должен сыграть каждый
Фото: SonySony

Hades II

Видео дня

Студия Supergiant Games впервые займется продолжением одной из своих игр — и им станет сиквел Hades. История принца Загрея и его побега из подземного мира закончилась: игрокам предстоит защитить древнюю Грецию от прислужников повелителя времени Кроноса. Главной героиней Hades II будет Мелиноя — дочь Аида, принцесса царства мертвых и богиня ночных кошмаров, которая, в отличие от своего брата Загрея, искусно владеет магией. Разработчика пока не говорят, когда именно игра выйдет в ранний доступ, но, в целом, ядро геймплея останется прежним: процедурно сгенерированные уровни, отношения между персонажами, дары богов и сюжет, который развивается после каждого забега.

Supergiant Games

Returnal

Утечки подтвердились: Returnal, один из немногих эксклюзивов PlayStation 5, действительно выйдет на ПК. Приключения космонавтки Селены, застрявшей во временной петле на таинственной планете Атропос, были одним из самых убедительных доводов в пользу покупки консоли благодаря великолепной интеграции тактильного отклика контроллера DualSense. Но динамика аркадных перестрелок, которые требуют безупречной реакции, не всегда хорошо ощущается на геймпаде — привычные клавиатура и мышь гораздо лучше подходят для такого геймплея.

Sony

Hellboy Web of Wyrd

Авторы «рогалика» West of Dead представили Hellboy Web of Wyrd: приключенческий roguelite-экшен про старого доброго Хеллбоя, которая разрабатывается при участии Майка Маньолы — создателя оригинального комикса. Об игре пока что известно мало, но разработчики обещают боевую систему, сочетающую ближний и дальний бой, визуал в стиле комиксов и сюжет, который свяжет несколько самостоятельных историй о ворчливом демоне в цельный нарратив.

Good Shepherd Entertainment

Judas

Новый проект Кена Левина (создателя серии BioShock) и студии Ghost Story Games. Подробности Judas пока держатся в секрете, однако по премьерному трейлеру можно сделать вывод, что именитый геймдизайнер вновь готовит immersive sim в духе своих предыдущих работ. Но теперь вместо подводной антиутопии или религиозного анклава в облаках игрок окажется заперт на борту космического корабля на грани катастрофы.

Ghost Story Games

Death Stranding 2

Kojima Productions представила дебютный трейлер продолжения Death Stranding — название игры может измениться позднее. Как и в случае с первой частью, по видео можно построить бесчисленное множество теорий и догадок, но наверняка известно лишь несколько вещей. В проекте вновь примут участие Норман Ридус, Леа Сейду и Трой Бейкер; к актерскому составу присоединятся Эль Фаннинг и Сиори Куцуна. Кроме того, Кодзима и его команда продолжат использовать графический движок Decima. На релизе проект будет эксклюзивом PlayStation 5.

Sony

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Сиквел Horizon получит сюжетное дополнение под названием Burning Shores, в котором Элой отправится в руины Лос-Анджелеса: после конца света город и его окрестности превратились в опасный вулканический архипелаг. События Burning Shores развернутся после финала основной игры. Разработчики обещают, что Элой познакомится с новыми персонажами, столкнется с новыми угрозами и исследует совершенно новый регион — либо на воде, либо верхом на летающем роботе. Есть лишь один печальный нюанс: дополнение выйдет только на PlayStation 5.

Sony

Remnant 2

Пост-апокалиптический souls-like «живой сервис» Remnant: From the Ashes получит продолжение, лаконично озаглавленное Remnant 2. Если верить разработчикам, нас ждет все примерно то же самое, но больше, лучше и красивее. Боевая система, сочетающая холодное оружие и огнестрел, множество новых миров для исследования, сетевой кооператив, а также практически бесконечный простор для гринда и развития персонажа за счет расширенной механики классов.

Gearbox Publishing

Banishers: Ghosts of New Eden

Студия DONTNOD Entertainment (создатели Life is Strange) решила попробовать себя в новом жанре. Banishers: Ghosts of New Eden — ролевой экшен, который расскажет историю об охотниках за приведениями в Америке конца XVII века. Главным героям предстоит исследовать дикие земли, изгонять призраков и раскрывать мистические секреты, чтобы защитить мир живых от влияния мира мертвых. По словам самих авторов, в сражениях игроки смогут комбинировать оружие, магию и спиритические способности, а сюжет предложит немало моральных дилемм и сложных решений — как и в предыдущих играх студии.

Focus Entertainment

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Наконец, FromSoftware официально подтвердила слухи: студия действительно занимается новой Armored Core. Шестая часть меха-франшизы получит подзаголовок Fires of Rubicon и расскажет о печальной судьбе планеты Рубикон-3, потерпевшей глобальную катастрофу. Примечательно, что для многих поклонников творчества студии эта игра станет первым знакомством с культовой серией, но разработчики пока не поделились геймплейными роликами.

BANDAI NAMCO

Подтвержденные даты релизов

  • Street Fighter 6 — 2 июня 2023
  • The Last of Us: Part 1 для ПК — 3 марта 2023
  • Star Wars Jedi: Survivor — 17 марта 2023
  • Baldur’s Gate 3 — август 2023
  • Diablo IV — 6 июня 2023
  • Final Fantasy XVI — 22 июня 2023
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