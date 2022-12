Трейлер The Lords of the Fallen озвучила Рейнира из «Дома дракона»

В рамках прошедшей The Game Awards 2022 был представлен геймплейный тизер-трейлер The Lords of the Fallen, своего рода ребута и наследницы оригинальной Lords of the Fallen. Ролик озвучила актриса Милли Олкок, сыгравшая молодую Рейниру в сериале «Дом дракона».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

События The Lords of the Fallen развернутся более чем через тысячу лет после событий первой игры. Игроки отправятся в совершенно новое эпическое приключение по огромным параллельным мирам, миру живых и миру мёртвых.

The Lords of the Fallen предложит одиночное прохождение и непрерывную многопользовательскую сетевую игру на двоих с вторжениями. Кроме того, игроков ожидает система стремительного и плавного тактического боя, сотня уникальных видов оружия, разрушительные магические атаки, полная настройка уникального протагониста и многое другое.