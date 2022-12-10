В Dota 2 официально завершился трансферный период перед сезоном 2022/23

В пятницу, 9 декабря в 23:00 по московскому времени на сайте Dota 2 закрылась регистрация команд на первую часть сезона Dota Pro Circuit 2022/23.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Таким образом, теперь коллективы не смогут менять состав в матчах официальных региональных лиг, за исключением крайних случаев (всего четыре замены на сезон). Все команды и игроки, которые не успели зарегистрироваться, не смогут принять участие в лиге Dota Pro Circuit.

Сезон начнётся уже 11 декабря с открытых квалификаций во второй дивизион. В каждом регионе будет проведено по четыре тура, после чего их победители сразятся за две путёвки в DPC-лигу в закрытом отборочном турнире.