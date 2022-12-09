Авторы Genshin Impact раздают игрокам бесплатные примогемы

Разработчики Genshin Impact объявили, что каждый игрок сможет получить 800 примогемов (внутренняя валюта) за победу в номинации «Голос игроков» на премии The Game Awards 2022.

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В период с 10 по 13 декабря на аккаунты с рангом приключений выше седьмого будут приходить письма. Открыв каждое из них, игрок получит 200 примогемов — забрать все награды нужно до окончания версии 3.3 в середине января.

Genshin Impact победил на The Game Awards 2022 по итогам специальной номинации, исход которой целиком решали голоса пользователей.