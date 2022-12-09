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30 минут назад

Авторы Genshin Impact раздают игрокам бесплатные примогемы после победы на The Game Awards

Чемпионат.com

Разработчики Genshin Impact объявили, что каждый игрок сможет получить 800 примогемов (внутренняя валюта) за победу в номинации «Голос игроков» на премии The Game Awards 2022.

Авторы Genshin Impact раздают игрокам бесплатные примогемы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В период с 10 по 13 декабря на аккаунты с рангом приключений выше седьмого будут приходить письма. Открыв каждое из них, игрок получит 200 примогемов — забрать все награды нужно до окончания версии 3.3 в середине января.

Genshin Impact победил на The Game Awards 2022 по итогам специальной номинации, исход которой целиком решали голоса пользователей.

При этом фанаты других игр обвиняли miHoYo в накрутке: авторы Genshin каждый раз дарят примогемы после победы в различных премиях. Некоторые считают, что таким образом разработчики негласно подталкивают игроков голосовать за них.

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