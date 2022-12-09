На The Game Awards 2022 выбрали игру года

Вот и подошла к завершению церемония The Game Awards. Главная интрига для игроков была в том, какой же проект возьмёт главную награду года? Этой игрой стала Elden Ring от FromSoftware.

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Очевидно, что Elden Ring состязалась только с God of War Ragnarok, и награду всё же забрала игра FromSoftware. После объявления на сцену вышел геймдиректор Хидетака Миядзаки и поблагодарил геймеров за активную поддержку экшена. Добиться такого без фанатов было бы невозможно.