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1 час назад

Анонсирована новая игра автора Bioshock — шутер Judas

Игромания.руиещё 2

На The Game Awards представили трейлер новой игры автора Bioshock и System Shock 2 — нарративный шутер Judas.

Анонсирована новая игра автора Bioshock
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В грядущем проекте Кена Левина игроки возьмут на себя роль загадочного и проблемного героя Иуды, который очутился в центре катастрофы. Чтобы выбраться c распадающегося звездолёта ему потребуется объединить усилия со своими заклятыми врагами.

Судя по всему, у игроков будет выбор — исправить ситуацию или оставить всё как есть, спасая собственную шкуру.

Игру разрабатывают для PS5, Xbox Series и PC (Steam, EGS), точной даты релиза нет.

Игры,Кен Левин,
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