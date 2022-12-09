Анонсирована новая игра автора Bioshock

На The Game Awards представили трейлер новой игры автора Bioshock и System Shock 2 — нарративный шутер Judas.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В грядущем проекте Кена Левина игроки возьмут на себя роль загадочного и проблемного героя Иуды, который очутился в центре катастрофы. Чтобы выбраться c распадающегося звездолёта ему потребуется объединить усилия со своими заклятыми врагами.

Судя по всему, у игроков будет выбор — исправить ситуацию или оставить всё как есть, спасая собственную шкуру.