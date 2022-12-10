Microsoft отказалась назвать сроки приобретения Activision Blizzard

В компании Microsoft отказались назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания, которая рассчитывала завершить покупку Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов к 30 июня, больше не может комментировать сроки сделки, сказал представитель Microsoft Дэвид Кадд в беседе с агентством.

9 декабря Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) призвала заблокировать заявку компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard.