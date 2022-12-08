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22 минуты назад

Приключение Season: A letter to the future выходит 31 января

Игромания.ру

Студия Scavengers, известная по Darwin Project, назвала дату релиза своего нового проекта. Предапокалиптическое приключение Season: A letter to the future выходит 31 января 2023 года. Игра будет доступна на РС, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Приключение Season: A letter to the future выходит 31 января
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее разработчики отложили релиз с осени 2022 года на первый квартал 2023 года. Можно считать, что игра выйдет даже раньше, чем мы ожидали.

Главная героиня Season: A letter to the future — девушка из высокогорной деревни, которая никогда не покидала свой дом. И теперь, когда кончается сезон и начинается новая эпоха, она отправляется в путешествие, чтобы запечатлеть явления настоящего и сохранить их для будущего.

РС-версия Season: A letter to the future будет продаваться в Steam и Epic Games Store.

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