Студия Scavengers, известная по Darwin Project, назвала дату релиза своего нового проекта. Предапокалиптическое приключение Season: A letter to the future выходит 31 января 2023 года. Игра будет доступна на РС, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее разработчики отложили релиз с осени 2022 года на первый квартал 2023 года. Можно считать, что игра выйдет даже раньше, чем мы ожидали.

Главная героиня Season: A letter to the future — девушка из высокогорной деревни, которая никогда не покидала свой дом. И теперь, когда кончается сезон и начинается новая эпоха, она отправляется в путешествие, чтобы запечатлеть явления настоящего и сохранить их для будущего.