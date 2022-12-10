C полуночи до полудня: когда выходит обновленная версия «Ведьмака 3»

Польская студия CD Projekt Red опубликовала расписание выхода некстген-патча к культовой ролевой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота». Бесплатное обновление все владельцы игры получат 14 декабря, и первыми познакомиться с ним смогут владельцы PC и Xbox Series. Чуть позже он доберётся до PlayStation 5.

На карте релиза, составленной CD Projekt Red, по известным причинам отсутствует Москва и вообще Россия. Однако время выхода обновления на территории страны несложно высчитать. На PC и Xbox патч выйдет 14 декабря в 03:00 по московскому времени, а патч для PlayStation патч будет доступен в полночь по местному времени на каждой территории.