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29 минут назад

C полуночи до полудня: когда выходит обновлённая версия «Ведьмака 3»

Игромания.руиещё 2

Польская студия CD Projekt Red опубликовала расписание выхода некстген-патча к культовой ролевой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота». Бесплатное обновление все владельцы игры получат 14 декабря, и первыми познакомиться с ним смогут владельцы PC и Xbox Series. Чуть позже он доберётся до PlayStation 5.

C полуночи до полудня: когда выходит обновленная версия «Ведьмака 3»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На карте релиза, составленной CD Projekt Red, по известным причинам отсутствует Москва и вообще Россия. Однако время выхода обновления на территории страны несложно высчитать. На PC и Xbox патч выйдет 14 декабря в 03:00 по московскому времени, а патч для PlayStation патч будет доступен в полночь по местному времени на каждой территории.

Чтобы установить обновление, покупателям дисковой версии потребуется консоль с дисководом. Особые версии некстген-обновления разработчики готовят для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, но они должны выйти позже.

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