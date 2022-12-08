Anno 1800 возвращается в Steam с дополнением New World Rising

К исторической стратегии Anno 1800 сегодня вышло двенадцатое по счёту дополнение, New World Rising. Оно открывает игрокам острова Нового света для расширения империи и выводит население на совершенно новый уровень.
Выход New World Rising связан с ещё одним игровым событием: сегодня Anno 1800 возвращается в Steam. Как мы помним, в 2019 году Ubisoft решила отказаться от Steam-релиза в пользу Epic Games Store. Но недавно компания решила расширить охват аудитории и выпустить в популярном магазине ряд своих игр. Точное время возвращения Anno 1800 в Steam неизвестно.
Тем временем на днях создатели Anno 1800 рассказали о своих планах на 2023 год. Основная разработка завершится после четвёртого сезона, то есть после релиза New World Rising. Однако в 2023 году нас ждёт ряд косметических наборов, первым из которых станет Dragon Garden, приуроченный к Лунному Новому году.Разработчики запланировали на весну 2023 года крупное бесплатное обновление, которое улучшит качество жизни. И ещё нечто крупное собираются приурочить к 25-летию серии Anno, но пока что неизвестно, что именно.
Ubisoft пока что ничего не анонсировала официально, но компания уже работает над концепцией нового проекта серии. Эта работа пока что находится на ранней стадии, и подробности нам ещё не готовы сообщить.