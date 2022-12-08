Anno 1800 возвращается в Steam с дополнением New World Rising

К исторической стратегии Anno 1800 сегодня вышло двенадцатое по счёту дополнение, New World Rising. Оно открывает игрокам острова Нового света для расширения империи и выводит население на совершенно новый уровень.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Выход New World Rising связан с ещё одним игровым событием: сегодня Anno 1800 возвращается в Steam. Как мы помним, в 2019 году Ubisoft решила отказаться от Steam-релиза в пользу Epic Games Store. Но недавно компания решила расширить охват аудитории и выпустить в популярном магазине ряд своих игр. Точное время возвращения Anno 1800 в Steam неизвестно.

Тем временем на днях создатели Anno 1800 рассказали о своих планах на 2023 год. Основная разработка завершится после четвёртого сезона, то есть после релиза New World Rising. Однако в 2023 году нас ждёт ряд косметических наборов, первым из которых станет Dragon Garden, приуроченный к Лунному Новому году.Разработчики запланировали на весну 2023 года крупное бесплатное обновление, которое улучшит качество жизни. И ещё нечто крупное собираются приурочить к 25-летию серии Anno, но пока что неизвестно, что именно.