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23 минуты назад

The Pegasus Expedition задумывали как тактическую игру

Игромания.ру

Финская студия Kalla Gameworks опубликовала второй дневник разработчика, который посвятила процессу работы над 4Х-стратегией The Pegasus Expedition. В нём, в частности, рассказали, что игра задумывалась как пошаговый тактический боевик. И лишь в процессе работы создатели решили, что будет интереснее, если помимо сражений игроки смогут принимать решения на глобальной карте.

The Pegasus Expedition задумывали как тактическую игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Небольшая задумка повлекла за собой глобальные изменения. На карте мира The Pegasus Expedition — множество различных фракций, и нам предстоит решать, пускать ли в ход дипломатию или войска. И постепенно фокус разработки сместился с тактических баталий на стратегические возможности.

Превью The Pegasus Expedition. Человечество бьёт инопланетянВ настоящее время The Pegasus Expedition находится в раннем доступе на РС. В Steam она получает в основном положительные отзывы, её рекомендует 75% покупателей. Игра стоит 499 рублей, и перед покупкой можно познакомиться с бесплатной демоверсией.

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