The Pegasus Expedition задумывали как тактическую игру

Финская студия Kalla Gameworks опубликовала второй дневник разработчика, который посвятила процессу работы над 4Х-стратегией The Pegasus Expedition. В нём, в частности, рассказали, что игра задумывалась как пошаговый тактический боевик. И лишь в процессе работы создатели решили, что будет интереснее, если помимо сражений игроки смогут принимать решения на глобальной карте.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Небольшая задумка повлекла за собой глобальные изменения. На карте мира The Pegasus Expedition — множество различных фракций, и нам предстоит решать, пускать ли в ход дипломатию или войска. И постепенно фокус разработки сместился с тактических баталий на стратегические возможности.