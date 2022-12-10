Топ лучших геймпадов для ПК

Клавиатура и мышь — это хорошо, но некоторые игры, как ни крути, гораздо лучше ощущаются на приставочных геймпадах. Контроллер никогда не будет лишним для поклонников файтингов, гоночных симуляторов и кооперативных игр, а также для всех, кто любит играть, откинувшись спинку кресла. Мы собрали список отличных контроллеров для ПК на любой вкус.

Фото: Sony Sony

Xbox Series X Controller Платформы: Windows, XSX

Вес: 234 г

Цена: от 7 000 руб

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Старый добрый контроллер Xbox — пожалуй, самый популярный вариант для ПК-гейминга. Эргономичная форма геймпада проверена несколькими поколениями игроков и консолей, и последняя версия для Series X как никогда хороша: сцепление с триггерами и стиками стало ещё лучше. Xbox Core Controller работает как в проводном, так и беспроводном режиме, а встроенное в Windows приложение Xbox Accessories позволяет перенастроить кнопки так, как вам нужно. Отдельное преимущество геймпада в том, что его распознают, наверное, все выходящие на Windows игры — вам не придется возиться с софтом.

GuliKit KingKong 2 Pro Платформы: Windows, XSX, Switch

Вес: 230 г

Цена: от 6 000 руб

Фирма GuliKit вышла на рынок периферии сравнительно недавно, однако геймпад KingKong 2 Pro получил крайне положительные отзывы от технических специалистов благодаря неожиданно высокому качеству сборки. KingKong 2 Pro, в отличие от большинства прочих контроллеров, использует магнитные стики. Если стандартные потенциометры рано или поздно приходят в негодность, что приводит к возникновению дрифтинга, то магниты способны прослужить значительно дольше. Помимо этого, KingKong 2 Pro поддерживает не только ПК, но и Nintendo Switch — там он может стать неплохой альтернативой pro-контроллеру от производителя.

GuliKit

HORI Fighting Commander OCTA Платформы: Windows, XSX

Вес: 230 г

Цена: от 4 000 руб

HORI Fighting Commander OCTA, как можно догадаться по названию, в первую очередь предназначен для файтингов. Расположение клавиш на лицевой панели отчасти повторяет схему управления аркадных джойстиков, короткоходовой стик сокращает время отклика, что важно для быстрого ввода команд и передвижения. Диагональные направления на крестовине также получили отдельные порожки, что облегчает контроль над персонажем, если вы не любите играть на стиках. Fighting Commander OCTA нельзя назвать премиальным по качеству сборки, однако он вполне выполняет свои цели — и стоит ощутимо дешевле многих аналогов.

HORI

Sony DualSense Controller Платформы: Windows, PS4, PS5

Вес: 282 г

Цена: от 6 000 руб

Геймпад DualShock 4 был весьма популярным среди геймеров на ПК — и DualSense достойно продолжает его идеи. Новая версия контроллера также подключается по Bluetooth или USB-C, но может похвастать более продуманной эргономикой для тех, кто предпочитает симметричное расположение кнопок и стиков. Более того, при подключении к компьютеру DualSense поддерживает тот же тактильный отклик и адаптивные триггеры, что и на PlayStation 5 — не во всех играх, но в портах эксклюзивов Sony точно. Минус лишь в том, что некоторые игры (как правило, всяческое инди) не распознают контроллер, однако эта проблема обычно решается патчами.

Sony

Nacon Pro Compact Платформы: Windows, XSX

Вес: 203 г

Цена: от 5 000 руб

Nacon Pro Compact может понравиться тем, кто ищет функциональный, но чуть более компактный контроллер. Он подключается к ПК и Xbox, а также предлагает много вариантом для перенастройки клавиш. Разъем для наушников и поддержка Dolby Atmos тоже приятны, пускай и необязательны. Стикам немного не хватает сопротивления, и задние кнопки нельзя персонализировать, однако это незначительные минусы.

Nacon

Xbox Elite Series 2 Платформы: Windows, XSX

Вес: 345 г

Цена: от 15 000 руб

Наконец, Xbox Elite Series 2 — самая премиальная опция. Данная версия контроллера Xbox предлагает невероятный простор для персонализации: от сменных стиков и нескольких вариантов крестовины до полностью настраиваемых задних клавиш. Xbox Elite Series 2 можно подстроить под любые предпочтения, жанры и игры, но взамен придется отдать сумму, на которую можно приобрести два обычных геймпада. Впрочем, если бюджет позволяет вам потратить немаленькие деньги, то оно того стоит.