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11 минут назад

Вышел первый трейлер Sand Land от создателей Dragon Ball

Inc-News

Многие геймеры ждут нового контента по Tekken 8 – о выходе файтинга говорилось на недавней встрече с инвесторами. Dragon Ball Z: Kakarot появится на новых консолях в начале 2023 года, а любители сложных игр ждут новых режимов в Elden Ring.

Вышел первый трейлер Sand Land от создателей Dragon Ball
Фото: Inc-news.ruInc-news.ru

Сейчас анонсирован проект Sand Land, как результат сотрудничества с Акирой Ториямой, автором серии Dragon Ball. Кроме короткого видеоролика, представленного ниже, информации нет, но ей поделятся 17 декабря.

Sand Land – короткая манга, созданная и нарисованная Ториямой, которая была опубликована в Weekly Shonen Jump в 2000 году. В центре сюжета – судьба обитателей пустынного, полностью истощенного мира, где живущим существам приходится нелегко, чтобы получить доступ к воде. К этому привели годы стихийных бедствий и войн. Когда жадный король назначает всё более высокую цену за доступ к ресурсу для своих граждан, Рао просит демонов помочь найти новый источник воды. К нему присоединяются Вельзевул и Сиф.

Игры,Акира Торияма,
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