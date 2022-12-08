Вышел первый трейлер Sand Land от создателей Dragon Ball

Многие геймеры ждут нового контента по Tekken 8 – о выходе файтинга говорилось на недавней встрече с инвесторами. Dragon Ball Z: Kakarot появится на новых консолях в начале 2023 года, а любители сложных игр ждут новых режимов в Elden Ring.

Сейчас анонсирован проект Sand Land, как результат сотрудничества с Акирой Ториямой , автором серии Dragon Ball. Кроме короткого видеоролика, представленного ниже, информации нет, но ей поделятся 17 декабря.

Sand Land – короткая манга, созданная и нарисованная Ториямой, которая была опубликована в Weekly Shonen Jump в 2000 году. В центре сюжета – судьба обитателей пустынного, полностью истощенного мира, где живущим существам приходится нелегко, чтобы получить доступ к воде. К этому привели годы стихийных бедствий и войн. Когда жадный король назначает всё более высокую цену за доступ к ресурсу для своих граждан, Рао просит демонов помочь найти новый источник воды. К нему присоединяются Вельзевул и Сиф.