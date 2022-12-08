Лучшие корабли для новичков в World of Warships: какие ветки качать первыми

В World of Warships игрокам доступно огромное множество кораблей разных стран, поэтому новичкам иногда тяжело определиться, какую ветку качать первой. Портал wotpack.ru рассказал о лучших корабля в игре — новеньким игрокам стоит обратить на них внимание.

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Корабли СССР

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«Мурманск»

Этот премиумный крейсер пятого уровня примечателен хорошими ходовыми характеристиками, мощной артиллерией и надежной противовоздушной обороной, а также торпедным вооружением. «Мурманск» — наступательный корабль: его орудия идеально расположены для прямых атак на противника. На нем вряд ли получится застать команду соперников врасплох, но скорострельность орудий позволит вам воспользоваться промедлением врага.

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«Аврора»

Легендарный крейсер «Аврора» пользуется противоречивой репутацией среди игроков, но, несмотря на порой неоднозначные мнения, его вполне можно назвать одним из лучших представителей класса. Артиллерийские орудия корабля отлично подходят для уничтожения вражеских эсминцев и крейсеров. Кроме того, «Аврора» понравится поклонникам маневренного флота и, конечно же, знатокам истории российского флота.

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Корабли США

«Сент-Луис»

Крейсер третьего уровня «Сент-Луис» пользуется популярностью как среди новичков, так и среди опытных игроков. Обе группы ценят этот корабль за впечатляющую огневую мощь и высокую защищенность на уровне броненосцев: сочетание этих качеств делает «Сент-Луис» одним из фаворитов класса. Благодаря батарее разнокалиберных орудий крейсер может стать опасным соперником даже для линкоров, но не стоит забывать о том, что «Сент-Луис» уязвим против воздушных атак из-за отсутствия эффективных систем ПВО.

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«Норт Кэролайн»

«Норт Кэролайн» по праву считается одной из вершин американского военного кораблестроения. Для линкора восьмого уровня он не может похвастать крепкой броней, зато показатели скорости и маневренности крайне высоки по меркам класса. «Норт Кэролайн» — гибкий универсал, который эффективно зачищает небо от авиации и пользуется мощной артиллерией для противодействия крейсерам и другим линкорам.

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Корабли Германии

«Кенигсберг»

«Кенигсберг» — пожалуй, самый популярный корабль во всей немецкой ветке. Ему немного не хватает мощи для того, чтобы противостоять линкорам, но на вторых линиях он станет незаменимым подспорьем в любом бою за счет неплохой мобильности и отличной артиллерии. «Кенигсберг», как и «Сент-Луис», уязвим против воздушных атак, однако при должной поддержке со стороны союзников этот недостаток вряд ли будет существенным.

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«Адмирал Хиппер»

Возможно, один из лучших тяжелых крейсеров восьмого уровня. Орудия «Адмирала Хиппера» обладают минимальным процентом рассеивания, благодаря чему корабль может вести прицельный огонь даже на экстремальных дистанциях без потерь точности. Кроме того, крейсер хорошо защищен: его броня вполне способна выдержать прямое попадание линейного корабля.