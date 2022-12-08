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1 час назад

Immortals Fenyx Rising обзавелась страницей в Steam

Игромания.руиещё 1

Похоже, что Ubisoft готовится расширить своё присутствие в Steam. В сети заметили, что своей страницей в магазине Valve обзавёлся ещё один проект компании — Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising обзавелась страницей в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дата релиза Immortals Fenyx Rising в Steam и её стоимость пока не сообщаются. Зато на странице уже есть информация о Gold-издании, в состав которого войдут три ранее выпущенных сюжетных DLC, бонусный квест и дополнительный цифровой контент.

Игромания.ру

Immortals Fenyx Rising — это приключенческая игра в сеттинге древнегреческой мифологии. Проект вышел в конце 2020 года на PlayStation, Xbox, PC и Switch.

В конце июля этого года один из инсайдеров раскрыл детали сиквела/спин-оффа Immortals Fenyx Rising под кодовым названием Oxygen («Кислород»).

Напомним, что ранее в этом месяце в Steam вышла Assassin's Creed Valhalla, а на следующей неделе там должна появиться спортивная игра Roller Champions.

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