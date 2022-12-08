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30 минут назад

Собака игрока грызла геймпад и сделала несколько покупок в PlayStation Store

Чемпионат.com

В канадском городе Калгари произошёл забавный и поучительный случай. Геймер Дэвид Мёрфи работал из дома и осознал, что давно не смотрел, чем там занимается его собака Зои. Решив проверить, всё ли в порядке, он застал её в процессе уничтожения геймпада DualShock 4 для PS4. Геймер отругал животное, отобрал у него контроллер и вернулся к работе, как вдруг заметил несколько оповещений об успешной покупке в PlayStation Store, хотя он ничего не покупал.

Собака игрока случайно сделала несколько покупок в PS Store
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мёрфи сразу же подумал, что его взломали, и обратился в поддержку. Та ответила довольно быстро и заявила, что все приобретения были сделаны именно с его консоли. Он пошёл проверять свою приставку и обнаружил, что действительно купил предметы в Watch Dogs — иронично, что это оказался проект со словом «собаки» в названии. И тут он понял, что всё дело в его животном.

CBC

Когда она грызла кнопки, она просто начала покупать и покупать. В магазине же всё происходит автоматически. Если вы просто несколько раз нажмёте кнопку X, вы попадёте прямо в магазин и купите что-то без подтверждения. Зои очень хорошая собака, но её точно нужно дрессировать. Что ж, зато было весело.

По словам Мёрфи, поддержка PlayStation вошла в его положение и вернула все потраченные средства.

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