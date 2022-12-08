Геймдиректор Destiny 2 прислушался к жалобам игроков на сезоны

На этой неделе в Destiny 2 стартовал новый сезон «Серафим», однако многие игроки оказались недовольны контентом и общим развитием сезонов. Их содержание считают однообразным, а сама игра становится больше похожей на работу.
К счастью, Bungie приняла во внимание жалобы сообщества. По словам геймдиректора Destiny 2 Джо Блэкбёрна, команда готова к большему риску с сезонным контентом, но его реализация займёт какое-то время. Он уточнил, что весь фидбек игроков учитывается и будет использован в будущих релизах.
Блэйбёрн напомнил, что в 2023 году ожидается выход дополнения Lightfall («Конец света») и старт 20-го сезона — главный фокус последнего заключается в снижении уровня сложности и улучшения синергии между сезонными заданиями и основной игрой. Работа над 21-м сезоном находится на полпути к завершению. В нём разработчики занимаются вопросами прогрессии и активностей.