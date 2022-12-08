Геймдиректор Destiny 2 прислушался к жалобам игроков на сезоны

На этой неделе в Destiny 2 стартовал новый сезон «Серафим», однако многие игроки оказались недовольны контентом и общим развитием сезонов. Их содержание считают однообразным, а сама игра становится больше похожей на работу.

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К счастью, Bungie приняла во внимание жалобы сообщества. По словам геймдиректора Destiny 2 Джо Блэкбёрна, команда готова к большему риску с сезонным контентом, но его реализация займёт какое-то время. Он уточнил, что весь фидбек игроков учитывается и будет использован в будущих релизах.