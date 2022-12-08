В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Геймдиректор Destiny 2 принял к сведению недовольство игроков сезонами

Игромания.ру

На этой неделе в Destiny 2 стартовал новый сезон «Серафим», однако многие игроки оказались недовольны контентом и общим развитием сезонов. Их содержание считают однообразным, а сама игра становится больше похожей на работу.

Геймдиректор Destiny 2 прислушался к жалобам игроков на сезоны
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К счастью, Bungie приняла во внимание жалобы сообщества. По словам геймдиректора Destiny 2 Джо Блэкбёрна, команда готова к большему риску с сезонным контентом, но его реализация займёт какое-то время. Он уточнил, что весь фидбек игроков учитывается и будет использован в будущих релизах.

Блэйбёрн напомнил, что в 2023 году ожидается выход дополнения Lightfall («Конец света») и старт 20-го сезона — главный фокус последнего заключается в снижении уровня сложности и улучшения синергии между сезонными заданиями и основной игрой. Работа над 21-м сезоном находится на полпути к завершению. В нём разработчики занимаются вопросами прогрессии и активностей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители