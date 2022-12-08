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1 час назад

Sony предлагает выбрать лучшие игры 2022 года на PlayStation

Чемпионат.com

Уже по сложившейся традиции Sony в своём блоге запустила голосование за лучшие игры 2022 года. Можно выбрать фаворита в номинациях за лучшее повествование, лучшую графику и, конечно, сделать выбор в пользу игры года на PS4 и PS5.

Sony предлагает выбрать лучшие игры 2022 года на PlayStation
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За игру года поборются Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другие проекты.

Видео дня

Лучший новый персонаж

  • Кот — Stray
  • Кирико — Overwatch 2
  • Коталло — Horizon: Forbidden West
  • Ягненок — Cult of the Lamb
  • Маления — Elden Ring
  • Один — God of War Ragnarok
  • Ренни — Elden Ring
  • Роза Уинтерс — Resident Evil: Village Winters' Expansion
  • Горностай — Inscryption
  • Тор — God of War Ragnarok

Лучшее повествование

  • A Plague Tale: Requiem
  • Elden Ring
  • God of War Ragnarok
  • Gotham Knights
  • Horizon Forbidden West
  • Inscryption
  • Return to Monkey Island
  • Stray
  • The Last of Us Part I
  • The Quarry
  • Unpacking

Лучшая графика

  • A Plague Tale: Requiem
  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • Elden Ring
  • F1 22
  • God of War Ragnarok
  • Gran Turismo 7
  • Horizon Forbidden West
  • NBA 2K23
  • The Callisto Protocol
  • The Last of Us Part I
  • The Quarry

Лучшее художественное направление

  • Cult of the Lamb
  • Elden Ring
  • God of War Ragnarok
  • Horizon: Forbidden West
  • Inscryption
  • OlliOlli World
  • Return to Monkey Island
  • Rollerdrome
  • Sifu
  • Stray
  • Tunic

Лучший звуковой дизайн

  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • Elden Ring
  • God of War Ragnarok
  • Gran Turismo 7
  • Horizon Forbidden West
  • Inscryption
  • Metal: Hellsinger
  • Stray
  • The Callisto Protocol
  • The Last of Us Part I
  • Unpacking

Лучший саундтрек года

  • A Plague Tale: Requiem
  • Elden Ring
  • God of War Ragnarok
  • Gran Turismo 7
  • Horizon Forbidden West
  • Metal: Hellsinger
  • Paradise Killer
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge
  • The Last of Us Part I
  • Tunic
  • We are OFK

Игра с лучшими настройками доступности

  • FIFA 23
  • God of War Ragnarok
  • Horizon Forbidden West
  • New Tales from the Borderlands
  • Return to Monkey Island
  • Sniper Ellite 5
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge
  • The Last of Us Part I
  • The Quarry
  • Tunic

Лучшее использование DualSense

  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • God of War Ragnarok
  • Gran Turismo 7
  • Horizon Forbidden West
  • Rollerdrome
  • Stray
  • The Callisto Protocol
  • The Last of Us Part I

Лучший мультиплеер

  • Deep Rock Galactic
  • Dying Light 2
  • FIFA 23
  • Gotham Knights
  • Gran Turismo 7
  • King of Fighters XV
  • Overwatch 2
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge
  • The Quarry
  • Windjammers 2

Лучшая поддержка сообщества

  • Call of Duty: Warzone 2.0
  • Destiny 2
  • Fall Guys
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Genshin Impact
  • No Man’s Sky

Лучшая спортивная игра

  • F1 22
  • F1 Manager 2022
  • FIFA 23
  • Gran Turismo 7
  • Madden NFL 23
  • MLB The Show 22
  • NBA 2K23
  • NHL 23
  • PGA Tour 2K23
  • Tour de France 2022

Лучшая инди-игра

  • Cult of the Lamb
  • Inscryption
  • OlliOlli World
  • Rollerdrome
  • Sifu
  • Stray
  • Tunic
  • Unpacking

Лучшее переиздание

  • Capcom Fighting Collection
  • Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition
  • Life is Strange Remastered Collection
  • Persona 4 Arena Ultimax
  • Stanley Parable: Ultra Deluxe
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Игра года на PS4

  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • Cult of the Lamb
  • Dying Light 2
  • Elden Ring
  • God of War Ragnarok
  • Gran Turismo 7
  • Horizon
  • Forbidden West
  • Inscryption
  • Stray
  • The Callisto Protocol
  • Unpacking

Игра года на PS5

  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • Cult of the Lamb
  • Elden Ring
  • Ghostwire: Tokyo
  • God of War Ragnarok
  • Gran Turismo 7
  • Horizon Forbidden West
  • Inscryption
  • Stray
  • The Callisto Protocol
  • The Last of Us Part I

Самая ожидаемая игра 2023 года

  • Assassin’s Creed Mirage
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  • Hogwarts Legacy
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  • Resident Evil 4
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Stellar Blade
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