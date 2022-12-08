Sony предлагает выбрать лучшие игры 2022 года на PlayStation

Уже по сложившейся традиции Sony в своём блоге запустила голосование за лучшие игры 2022 года. Можно выбрать фаворита в номинациях за лучшее повествование, лучшую графику и, конечно, сделать выбор в пользу игры года на PS4 и PS5.
За игру года поборются Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другие проекты.
Лучший новый персонаж
Лучшее повествование
Лучшая графика
Лучшее художественное направление
Лучший звуковой дизайн
Лучший саундтрек года
Игра с лучшими настройками доступности
Лучшее использование DualSense
Лучший мультиплеер
Лучшая поддержка сообщества
Лучшая спортивная игра
Лучшая инди-игра
Лучшее переиздание
Игра года на PS4
Игра года на PS5
Самая ожидаемая игра 2023 года